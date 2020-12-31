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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, yılbaşı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını aç bırakmayacak

İHA

Büyükşehir, yılbaşı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını aç bırakmayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 140 besleme noktasındaki mamalar ve sular kısıtlama boyunca tamamlanacak, yeni 50 besleme noktası oluşturulacak.
“Hayvan Dostu Kent” anlayışıyla sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavilerini üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yılbaşında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için harekete geçti. Sokak hayvanlarının yiyecek ve temiz su ihtiyacını karşılamak için tedbir alan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipleri, oluşturduğu 140 besleme noktasında rutin çalışmasını sıklaştıracak. Ayrıca olası hayvan yaralanmaları için Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde nöbetçi veteriner bulundurulurken, eski seçim sandıklarından oluşturulan kedi evleri soğuk gecelerde kedilerin sığınması için belirli yerlere bırakılacak. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla şehir içinde borulardan yapılan 50 mama ve su kabı yeni belirlenecek noktalara konulacak. Eskisine göre daha pratik ve hayvanların yiyeceğe daha kolay ulaşmasını sağlayacak kaplar, zararsız plastikten oluşuyor.

Çipli sistem sokak hayvanları hakkında bilgi sahibi yapacak
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanları için yeni projeleri ile hayvan sever unvanını perçinleyecek. Sokak hayvanları için daha öncesinde uygulanan küpeleme sisteminde yaşanan sıkıntılar ve küpe düşme durumları için çözüm niteliğinde çipleme sistemine geçecek. Sokak hayvanlarına anestezi uygulanarak yapılacak uygulamayla, hayvanlara yapılan tedaviler ve aşılamalara yönelik bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecek. Ayrıca Burç Yazıbağ’da yapılacak yeni hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi 2021 yılında tamamlayacak. 14 dönümlük arazide yeni merkez, hayvanlar için mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek. Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulurken, daha ferah bir alan yaratılacak. Yeni hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak.

“Hayvan severlerin gözü arkada kalmasın”
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada hiçbir hayvanı aç ve susuz bırakmayacaklarını söyleyerek, “Barınakta nöbetçi veteriner hekimleri bulunacak. Bunun dışında şehrin 140 noktasında besleme noktaları var. Pandemi sürecinde biz bu besleme noktalarına sürekli uğrayarak yemek ve su bırakıyoruz. Aynı zamanda yaralanan hayvanları barınağa getirerek gerekli tedaviyi yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bize direktif vererek şehirde bulunan mama ve su kaplarını arttırmamızı söyledi. Hayvanların rahatça mama ve su ihtiyaçlarını karşılayacak 50 tane kabı yerleştireceğiz ve böylelikle sayı iki yüze yaklaşacak. Ayrıca eski seçim sandıklarını değerlendirerek kedi evleri yaptık. Bunları da parklara bırakacağız. Havaların soğumasıyla kedilerin sığınacak yerleri olmuyor, arabaların motor kaputlarına giriyorlar. İnsanlar kış günleri araçlarını çalıştırmadan motor kaputlarına vursunlar ki ısınmak için girilen hayvanların ölümlerine sebep olmayalım. Yeni oluşturduğumuz kaplar ise diğerlerine göre daha farklı. Eskilerinin temizliği ve bakımı zordu, metaldendi. Bu seferki kapları plastikten yaptık ve taşınabilirliği kolay. Aynı zamanda her alana girip çıkması daha kolay. Bir mama, bir su koyuyoruz bu kaplara ve böylelikle bütün canlıların beslemeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu, hayvan sever şehir olarak nitelendiriyoruz. Kurum olarak onların bakımlarını rutin olarak yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan sever, şehir hayvan dostu bir şehir. Hepsi bize emanet. Her türlü bakımı büyükşehir olarak üstlendik. Gözleri arkada kalmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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