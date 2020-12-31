Özaygut’tan yeni yıl mesajı

Türkiye Gaziantep dernekler konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut yeni yıl mesajı yayımladı.
Özaygut mesajında, “Türkiye Gaziantep dernekler konfederasyonu olarak geride bıraktığımız 2020 yılında yaşanan olumsuzlukları yeni yılda yaşanmaması dileği, Yeni yılınız kutlar, yeni yılın memleketimize, sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı ve bolluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
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