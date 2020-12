EGD ''Yeni Yıl Buluşması”nda önemli mesajlar verildi 2021’de ihracatın yıldızı daha da parlayacak Aralıkta ihracatta büyük rekor gelecek İhracatta V çıkışı yaşandı

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde hibrit bir şekilde gerçekleştirildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması" bu defa hibrit bir toplantı olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde ekonomi gazetecileri ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte önemli mesajlar verildi.

Arzum'un ana sponsorluğunda, PAGEV'in destekleriye gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle ihracatın önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri dün olduğu gibi yarınlarda da tüm dünyaya Türkiye’nin ihracat serüvenini anlatmaya devam edecek. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dünyayı tanıyan, ekonomin temel ilkelerine hâkim, iş dünyası ve STK’larla doğrudan temasta olan kalem erbapları, bizler için her zaman aydınlatıcı ve uyarıcı oldu.”

Covid19’un dünyayı görülmedik bir ekonomik atmosfere soktuğunu söyleyen İsmail Gülle küresel ticaretin bu denli kesintiye uğradığı bir dönemde ihracatta başarılara imza attıklarını söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Bu olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak, İhracatta V tipi bir toparlanmayı gerçekleştirdik. İhracatta düşüşler yalnızca iki ayla sınırlı kaldı, bugün pandemi öncesinden daha güçlüyüz. Eylül ve Ekim aylarını tarihî rekorlarla kapattık, Kasım ayında 16 milyar doların üzerine çıktık. Aralık ayının gurur verici rakamlarını, sizler vasıtasıyla halkımızla paylaşmanın gururunu yaşayacağız"

Gülle ihracat sadece iş meselesi olmadığını belirterek, “Aynı zamanda bir memleket meselesidir. Bizler böyle görüyoruz” dedi ve ekledi: “Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefine, durmaksızın koşuyoruz. İhracatta yıldız senemiz olacak 2021 yılının, hepinize, tüm ülkemize, sağlık, afiyet ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

Toplantıda konuşan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da 2021'de güzel işlerle imza atmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye bir büyüme çizgisi içerisinde her şeye rağmen gelişiyor. Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına en ciddi coğrafyada en büyük üretim üssü, dolayısıyla bunlarla ilgili konuşacak çok şeyimiz var.”

Kolbaşı Türkiye’nin dünyada en çok değeri olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi yapmak için uğraşıyoruz, milli değerlerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve bu söylemlerle TOBB'da geçtiğimiz sene Züccaciye Meclis Başkanı oldum. Bizim sektörümüz hakikaten hem ihracata hem Türkiye'nin ileride yıldızı parlayacak sektörü olacağına inanıyorum. Aşağı yukarı her sene 4 milyar dolardan fazlada veren bir sektör. Biz de bu başarıdan pay aldık. Arzum 55 yıllık marka olarak borsaya açıldı. Çok da başarılı oldu.”

Murat Kolbaşı pandemi süreci geçip yurtdışına çıkışlar başladığında herkesin Türk kahvesi talep etmesini isteyerek, “ Evet her gittiğinizde yerde Türk Kahvesi isteyin. Ve herkesin bu talep üzerine Türk kahvesi makinesi almasını sağlayalım. Bu konuda marka olalım dünyada elbirliği ile” dedi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise önümüzdeki dönemde geri dönüşüm konusunda farkındalığı daha da artırmak için çalışacaklarını belirterek, “Plastikçiler olarak bunun sorumluluğunun farkındayız. Halkımızla, kamuoyu ile birlikte geri dönüşümü geliştirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da geleneksel hale gelen buluşmada bütün ekonomi müdürlerini ödüllendirmeyi uygun bulduklarını belirterek, “Elbette sağlık emekçileri, gıda sektörü çok başarılı sınav verdiler. Ancak ekonomi gazetecileri de ekonominin önemini anlatmak da çok başarılı bir sınav verdi. Her türlü imkanı kullanan ekonomi gazetecileri ekonomiye ilişkin bilgileri, haberleri paylaşmaya devam ettiler” dedi.

Teşekkür Belgesi takdim töreni

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi töreni düzenlendi. Gecede vefaşükran belgesi de verildi. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Özak Global Holding Kurucusu Cemal Akbalık, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, Seyidoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, Dimes Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Diren, Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, Merhum iş adamı Nahit Kemalbay adına PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu belgelerini aldı.

Meslekte 20 yılını dolduranlara teşekkür belgesi

EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da teşekkür belgesi takdim edildi.

Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde: " Esin Gedik, Çağrı Bilgin, Belma Toprak, Mahmut Hayırlıoğlu, Özbey Men, Özlem Bay, Kenan Sertalp, Ayfer Yıldız, Pınar Çelik, Hülya Güler."

Ekonomi Müdürlerine teşekkür belgesi

Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak pandemi döneminde ekonomi gazeteciliğine ve Türkiye’nin sürdürülebilir en önemli döviz kaynağı olan ihracata değerli haber ve görüşleri nedeniyle ekonomi müdürlerine teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgesi alan ekonomi müdürleri şu şekilde: ''Yılmaz Yıldız, Osman Şenkul, Birsen Altaylı, Recep Erçin, Jale Özgentürk, Yaşar Kızılbağ, Hakan Güldağ, Bilal Emin Turan, Hayri Çetinkaya, Faruk Erdem, Canan Eraslan, İbrahim Acar, Recep Bahar, Talip Yılmaz, Oğuz Demir, Sedef Seçkin Büyük, Oya Yalıman, Sedat Yılmaz, İhsan Yılmaz, Sadi Özdemir, Ali Çağatay, Burak Karagöz''



