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Gaziantep Valisi Gül: Tedbirleri diri tutmaya devam edeceğiz

DHA

Gaziantep Valisi Gül: Tedbirleri diri tutmaya devam edeceğiz


Kadir GÜNEŞ- Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamaların yasaklanması ve getirilen 4 günlük kısıtlamanın başlamasının ardından kentin dört bir yanında polis ekipleri denetimlerine başladı. 2020 yılının bitimine saatler kala Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindekiler yılbaşı ziyaretleri kapsamında kentte görev yapan filyasyon ekipleri ve polisleri ziyaret etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları eşlik etti. İlk olarak filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alıp, çalışanlarla sohbet eden Vali Gül, daha sonra ziyaret ettiği Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde kentteki asayiş olayları ile ilgili brifing aldı.
'AŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRENE KADAR TEDBİRLERE DEVAM'
2020 yılının koronavirüs tedbirleri ile geçtiğini ifade eden Vali Davut Gül, yıl içerisinde tüm önceliklerinin pandemi olduğunu söyledi. Vakaların düşüş gösterdiği kentte tedbirlere devam edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, yeni yılda aşı etkisini gösterene kadar tedbirlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları yönünde çağrıda bulunarak şöyle dedi:
"İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de denetimlerimiz var. Yine sağlık sistemimiz devam ediyor. Filyasyon ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Onları da ziyaret ettik. Tüm personelimiz alanlarda, mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Şehrin her tarafında arkadaşlarımız var. Asayiş çok şükür yerinde, herhangi bir olumsuzluk yok. 2020 yılında Gaziantep'te çok şükür olağanüstü bir durum olmadı. İnşallah 2021 daha iyi olacak. Bu yıl içerisinde tüm önceliğimiz koronavirüs tedbirleriydi. Bu tedbirler aşının yaygınlaşması ile inşallah normalleşecek."
'HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARI BULAN İHRACAT'
2021 yılı ile ilgili de ihracat rakamlarının yükselmesini temenni eden Vali Davut Gül, 2020 yılında net rakamların açıklanmadığını ancak 8 milyar doları bulan ihracat yapıldığını belirtti. Yeni yılda 10 milyar doları bulan ihracat hedeflediklerini kaydeden Vali Gül, "Gaziantep geleceğe daha umutla bakıyor. Hedeflerimizi büyütüyoruz. Kendimizle yarışıyoruz. 2021 yılında inşallah 10 milyar dolarları bulan ihracatlar yapmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.
'REHAVETE KAPILMAMALIYIZ'
Gaziantep'te düşen vaka sayıları ile ilgili de konuşan Vali Davut Gül, herkesten tedbirlere uymaya devam etmesini istedi. Rehavete kapılmamak gerektiğini ifade eden Gül, "Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe vakaların daha da düşeceğine inanıyorum. Ama bu iş anlık bir olay. Vakaların düşmesi de yükselmesi de bir haftalık bir rehavete bakıyor. Şu an çok iyiyiz ama rehavete kapılırsak Türkiye'nin en kötüsü olabiliriz. Bir vaka varsa tehdit henüz bitmemiştir. Tedbirlerimizi buna göre diri tutmamız gerekiyor'' diye konuştu. Vali Gül, kentte yılbaşı gecesi 5 bin personelin sahada görevli olduğunu kaydetti.
Öte yandan polis ekipleri, kentin yoğunluk yaşanan cadde ve kavşaklarında, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ
2020-12-31 22:52:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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