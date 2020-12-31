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Gaziantep Valisi Gül: "Tüm personelle sahadayız" Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl öncesi kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu

İHA

Gaziantep Valisi Gül: "Tüm personelle sahadayız" Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl öncesi kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, 2021’e az bir süre kala kentte alınan yeni yıl tedbirlerini yerinde inceledi. İncelmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, 5 bin polis ve bir o kadarda jandarmanın sahada görevinin başında olduğunu söyledi.
Kentin her noktasında tüm önemleri aldıklarını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Şu anda tüm personel alanda, caddelerde, sokaklarda şehrin her noktasında arkadaşlarımız var asayiş çok şükür yerinde. 2020’de Gaziantep’te çok büyük bir kaza belamız olmadı çok şükür inşallah 2021’de çok daha iyi olacak. 2020’de tüm önceliğimiz korona virüs tedbirleriydi, o tedbirler aşının yaygınlaşmasıyla beraber biraz maske mesafe temizliğin yaygınlaşmasıyla beraber inşallah bir iki ay içerisinde normalleşecek. Bize destek veren tüm Gazianteplilere müteşekkiriz el birliği ile Gaziantep’teki korona virüs ile ilgili sıkıntıyı bugüne kadar getirdik. Asayiş yerinde, sağlık sistemimiz yerinde Gaziantep geleceğe daha umutla bakıyor geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha iyi olacağız” dedi.

"Rehavete kapılırsak bir haftada en kötüsü oluruz"
Tedbirlere uyulduğu sürece vakaların düştüğünü ifadeden Vali Gül, “Tüm ülkede vaka sayışlarında düşüş var vatandaş tedbirlere uyduğu sürece düştüğünü görüyoruz. Bizde de öyle en son Sağlık Bakanımız da açıklama yaparak en çok vaka sayısının düştüğü iller arasında Gaziantep’i de göstermişti ama bu iş anlık bir olay, düşmesi de yükselmesi de bir haftalık tedbire ya da rehavete bakıyor. Şuan çok iyiyiz ama rehavete kapılırsak bir hafta sonra Türkiye’nin en kötüsü olabiliriz bu bütün iller için geçerli o açıdan ben tüm arkadaşlarıma söylediğim bir vaka varsa tehdit henüz bitmemiştir bu tehdittin var olduğunu bilerek tedbirlerimizi buna göre diri tutmamız gerekiyor. İnşallah aşı yaygınlaşana ve bu tamamen Türkiye’nin gündeminden çıkana kadar tedbirlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

"5 bin polis ve bir o kadarda jandarma sahada"
Alınan tedbirlere ilişkin tüm güvenlik güçlerinin sahada olduğunu kaydeden Vali Gül, şunları kaydetti:
“Bizim 5 binin üzerinde polisimiz var aynı şekilde jandarma teşkilatımız var hepsi görevli hepsi sahada şehrin dört bir tarafında gerek kent güvenlik sistemiyle gerek sivil ekiplerimizle gerek resmi ekiplerimizle şuan bütün personelimiz alanda.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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