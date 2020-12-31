Gaziantep´te yollar ve meydanlar boş kaldı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamaların yasaklanması ve getirilen 4 günlük kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en kalabalık sokakları boş kaldı. Kalabalık meydanların sessizliğe büründüğü kentte, drone ile havadan yapılan görüntülemede, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep´te sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Kısıtlamanın başlamasının ardından Gaziantep Kalesi ve meydanları boş kaldı. Kentteki sakinlik havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-12-31 23:35:31



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