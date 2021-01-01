Gaziantep yeni yıla sakin girdi

Gaziantep'te geçtiğimiz yıllarda yılbaşı gecesi yoğunluk yaşanan pek çok noktada bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle sakinlik hakim oldu. Sessiz cadde ve sokaklarda polis ekipleri aralıksız denetim yaptı.



Türkiye yeni yıla korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de yeni yıl sakin karşılandı. Kentte geçtiğimiz yıllarda yılbaşı geceleri yoğunluk yaşanan pek çok nokta sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekti. Özellikle yılbaşı geceleri yoğunluk yaşanan Gaziantep Üniversitesi çevresi ile pek çok cadde ve sokakta sessizlik hakim olurken, kent genelinde olumsuz bir durum yaşanmadı.



Kolluk kuvvetleri cadde ve sokaklarda uygulama yaptı

Türkiye'de korona virüs sürecinde denetimlerin en sık uygulandığı kent olan Gaziantep'te yılbaşı gecesi de denetimler aralıksız devam etti. Kentin hemen hemen her cadde ve kavşağında uygulama noktası oluşturan ekipler hem kimlik hem de izin belgesi sorgulamasında bulundu. Ekipler, şüpheli gördükleri şahıslar üzerinde ve araçlarında da arama yaptı.

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