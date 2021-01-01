Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi

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Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te vatandaşlar yeni yıl girerken alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, kent dakikalarca silah sesleri ile yankılandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep´te sessizlik hakim oldu. Yeni yıla evlerinde giren vatandaşlar saat 00.00´ı gösterdiğinde silahlarla ateş açılması kentte korkuya neden oldu. Yakyışık 15 dakika süren silah sesleri kentin tüm bölgelerinden duyuldu. Polis ekipleri silahla ataeş açan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalar başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet Kılıç

2021-01-01 00:50:38



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