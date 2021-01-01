Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi

Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te vatandaşlar yeni yıl girerken alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, kent dakikalarca silah sesleri ile yankılandı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep´te sessizlik hakim oldu. Yeni yıla evlerinde giren vatandaşlar saat 00.00´ı gösterdiğinde silahlarla ateş açılması kentte korkuya neden oldu. Yakyışık 15 dakika süren silah sesleri kentin tüm bölgelerinden duyuldu. Polis ekipleri silahla ataeş açan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalar başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet Kılıç
2021-01-01 00:50:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.