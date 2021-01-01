İslahiye, yeni yıla yine silah sesleriyle girildi

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs kısıtlamasına rağmen gelenek yine bozulmadı, vatandaşlar yeni yıla tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

İslahiye'de 80 saatlik kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi. Ancak yeni yılın ilk dakikalarında kentte havaya silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği yine bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin balkonuna ve çatısına çıkarak silahlarla rast gele havaya ateş açtı. Tedirginliğe yol açan silahlı kutlamada yaralanan olmadı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-01-01 01:02:14



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