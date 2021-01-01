Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EGD’den Türkiye ekonomisinin çınarlarına vefa ödülü SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na ödülü verildi Konukoğlu: Bu günler mutlaka geçecek önümüz açık önümüzdeki dönemde yatırım patlaması olacağını düşünüyorum TİM Başkanı İsmail Gülle: Tüm zorluklara rağmen 12 ayın altı ayında rekorlar paylaştık Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ: Ekonomi gazeteciliği bütün zorluklara rağmen gelişmeye devam edecek

İHA

EGD’den Türkiye ekonomisinin çınarlarına vefa ödülü SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na ödülü verildi Konukoğlu: Bu günler mutlaka geçecek önümüz açık önümüzdeki dönemde yatırım patlaması olacağını düşünüyorum TİM Başkanı İsmail Gülle: Tüm zorluklara rağmen 12 ayın altı ayında rekorlar paylaştık Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ: Ekonomi gazeteciliği bütün zorluklara rağmen gelişmeye devam edecek

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2020’nin pandemi ve pandemiye dayalı zorlukların yaşandığı yıl olduğunu belirterek, “Ekonomi penceresinden baktığımızda, bütün yatırımcıların işe susadığını, 2021 yılının dördüncü çeyreğinden sonra bir yatırım patlaması olacağını düşünüyorum. Bu günler mutlaka geçecek, önümüz açık” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Geleneksel Yeni Yıl Buluşması korona virüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen programda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na, “Türkiye Ekonomisinin temellerine harç koymuş Çınarlara Vefa Ödülü” kapsamında “Türkiye Ekonomisine Yaptığı Katkı” nedeniyle ödül verildi.Aşının insanlığın yanı sıra, ekonomiye de umut olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, "Elbette sonuçlarının görülmeye başlamasıyla işler değişecek. Çünkü şimdi insanlar moralsiz. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Aşıyla birlikte alınacak olumlu sonuçlar, iş dünyasını harekete geçirecektir. Bu günler mutlaka geçecek, moralsiz değiliz. Önümüz açık" ifadelerini kullandı.
2020’nin tüm ülkeler açısından zor geçen bir yıl olduğunu anımsatan Konukoğlu, şunları kaydetti: “İnanıyorum ki, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde daha iyi olacağız. Bütün yatırımcılar işe susamış durumda, 2021’nin dördüncü çeyreğinden sonra 2022’de bir yatırım patlaması olacağını düşünüyorum. İnşallah 2021’i güzel yaşayacağız, 2022 yılına daha umutlu ve mutlu gireceğiz. Yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yılda pandemi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle bir dönemde hepimize moral olan bu programı düzenleyen Ekonomi Gazetecileri Derneği yönetimine teşekkür ederim.”
TİM BAŞKANI GÜLLE
TİM Başkanı İsmail Gülle de yaptığı konuşmada, pandeminin sahada, üretimde ve lojistikte oluşturduğu pek çok sıkıntıya rağmen 12 ayın altı ayında rekor paylaştıklarını söyledi. Gülle, “Aralık ayı ihracatın da inşallah büyük bir rekor çıkacak. İnşallah bu sürecin kazananı biz oluruz, ülkemiz olur, ihracatımız, insanımız ve ülkemizin zenginliği olur. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşayacağımız bir 2021 diliyorum. Tüm dünyanın bu temennilere ihtiyacı var” diye konuştu.
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise ekonomi gazeteciliğinin bütün zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğinin altını çizdi. Güldağ, “Gerçekleri yansıtmayı sürdürüp bu alanı kimseye bırakmayacağız. Koronavirüs pandemisiyle birlikte ekonomi gazetecilerinin omuzlarına ağır yükler bindi. Tüm zorluklara rağmen haberlerimizi yapıyoruz, okurlarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ekonomi gazeteciliğinde 20’nci yılını dolduranlar ve ekonomi müdürlerinin de ödüle değer görüldüğü programda Türkiye’nin 2020’de büyük zorluklar yaşadığını anımsatan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak “Bu dönemi hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatırız. Hep beraber Türkiye olarak daha sağlıklı günlerde buluşmayı diliyorum” diyerek katılımcılara teşekkür etti, ödül alanları kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Abdulhamit Mutlu’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Abdulhamit Mutlu’dan yeni yıl mesajı
Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla yetim çocuklar ve polislerle girdi
YEREL HABERLER Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla yetim çocuklar ve ...
Gümüşün de sahtesi çıktı İnternetten alınan gümüşe dikkat Gümüş satışı yapan esnaf internet üzerinden alınan gümüşlerin sahte veya ayarı düşük çıkabileceğini belirterek vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Gümüşün de sahtesi çıktı İnternetten alınan gümüşe ...
Gülten bebek 00.01’de dünyaya gözlerini açtı
YEREL HABERLER Gülten bebek 00.01’de dünyaya gözlerini açtı
Gaziantep’in sessiz yeni yılı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Gaziantep’in sessiz yeni yılı havadan görüntülendi
Gaziantep yeni yıla silah sesleri ile girdi
YEREL HABERLER Gaziantep yeni yıla silah sesleri ile girdi
İslahiye, yeni yıla yine silah sesleriyle girildi
YEREL HABERLER İslahiye, yeni yıla yine silah sesleriyle girildi
Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi
YEREL HABERLER Gaziantep yeni yıla silah sesleriyle girdi
Gaziantep yeni yıla sakin girdi
YEREL HABERLER Gaziantep yeni yıla sakin girdi
Gaziantep´te yollar ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep Valisi Gül: "Tüm personelle sahadayız" Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl öncesi kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül: "Tüm personelle ...
Gaziantep Valisi Gül: Tedbirleri diri tutmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül: Tedbirleri diri tutmaya devam ...
Gaziantep´te jandarmadan sürücülere baklavalı uyarı
YEREL HABERLER Gaziantep´te jandarmadan sürücülere baklavalı uyarı
Tahmazoğlu’ndan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan yeni yıl mesajı
EGD ''Yeni Yıl Buluşması”nda önemli mesajlar verildi 2021’de ihracatın yıldızı daha da parlayacak Aralıkta ihracatta büyük rekor gelecek İhracatta V çıkışı yaşandı
YEREL HABERLER EGD ''Yeni Yıl Buluşması”nda önemli mesajlar ...
Özaygut’tan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Özaygut’tan yeni yıl mesajı
Büyükşehir, yılbaşı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını aç bırakmayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, yılbaşı kısıtlamalarında sokak ...
Kubba’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kubba’dan yeni yıl mesajı
GTO Meclis Başkanı Teymur: "Dijitalleşme zorunluluk oldu"
YEREL HABERLER GTO Meclis Başkanı Teymur: "Dijitalleşme zorunluluk ...
Hasan Doğru’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Hasan Doğru’dan yeni yıl mesajı
Gaziantep’te yılbaşı öncesi korkutan görüntüler
YEREL HABERLER Gaziantep’te yılbaşı öncesi korkutan görüntüler
Yılbaşının vazgeçilmezi kuru yemiş, online olarak satılıyor
YEREL HABERLER Yılbaşının vazgeçilmezi kuru yemiş, online olarak ...
Oğuzeli Belediye Başkan'ı Kılıç'tan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediye Başkan'ı Kılıç'tan yeni yıl mesajı
Milletvekili Taşdoğan'dan 2020 yorumu
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan'dan 2020 yorumu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X