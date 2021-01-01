Kısıtlamada vatandaşlar Cuma namazına yürüyerek geldi

Korona virüs salgını nedeniyle yeni yılın ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de vatandaşlar Cuma namazı için evlerinin yakınındaki camilere yürüyerek geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye yeni yıla sokağa çıkma kısıtlaması ile girdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına riayet ederek namazı evlerine yürüme mesafesindeki camilerde kıldı. Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar Cuma namazı için evlerinden çıktı. Vatandaşlar en yakın camilere giderek Cuma namazını kıldı. Kentte özellikle Ulu Cami'ye akın eden vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde namaz kıldı.

Namaz için seccadelerini alarak camilere gelen bazı vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının kararına sevindiklerini belirterek, kısıtlamaya rağmen Cuma namazını kılabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar da eskiden omuz omuza kaldıkları namazları özlediklerini belirterek, 2021 yılında Türkiye’nin ve İslam dünyasının virüs illetinden kurtulması temennisinde bulundu.

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