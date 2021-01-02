Gaziantep'te kısıtlamaya uymayanlara para cezası



Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ-GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük kısıtlamanın 2'nci gününde kentin en kalabalık sokakları boş kaldı. Kalabalık meydanların sessizliğe büründüğü kentte, kısıtlamayı ihlal eden 414 kişiye 372 bin 600 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal eden ve izinleri olmayanlara ise ceza kesti.

Ekipler, dün gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 79 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414 kişiye 900'er liradan 372 bin 600 lira ceza kesti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-01-02 14:18:41



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