Yeni yılın ilk uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı

Gaziantep’te, emniyetin uyuşturucu ve diğer suçlara karşı mücadelesi devam ediyor. Yeni yılın ilk gününde kent genelinde yapılan operasyonlarda 46 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden gözaltına alındı.

Başta uyuşturucu olmak üzere, faili meçhul olaylar ve hırsızlık suçlarına ilişkin 1 Ocak günü kent genelinde yapılan operasyonlarda, 46 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 27 faili meçhul olayda aydınlatıldı. Faili meçhul olaylara ilişkin emniyetteki işlemleri biten 5 şüpheli ise çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ekipleri tarafından yapılan GBT taramalarında ise aranması olan 64 şahıs yakalandı.

Yeni yılın ilk gününde yapılan operasyonlarda, 441 gram uyuşturucu madde ve hap, 1 adet el yapımı patlayıcı, 5 adet tarihi eser sikke, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, çalıntı 3 oto, 1 motosiklet, 1 bisiklet, 24 adet cep telefonu ile çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.