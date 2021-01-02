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Sumudica: "Maç sonu sadece hakemi tebrik ettiğim için sarı kart görmüşüm, onu da soyunma odasında öğrendim"

DHA

Sumudica: "Maç sonu sadece hakemi tebrik ettiğim için sarı kart görmüşüm, onu da soyunma odasında öğrendim"


Salih TEKİN, Erzurum DHASüper Lig'in 16'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Gaziantep FK'nın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynadıkları maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yönelik sert eleştiride bulundu.
"BİLSEYDİM TEBRİK ETMEZDİM"
Maçın ardından idarecilerin sarı kart gördüğünü bildirdiğini anlatan Sumudica, şunları söyledi:
"İdareci arkadaşlar maçtan sonra yanıma soyunma odasına gelip sarı kart yediğimi söylediler. Neden diye sorunca da hakemi tebrik ettiğim için olduğu söylendi. Maçtan sonra sadece hakemin yanına gidip tebrik ettim ama sarı kart yedim, nedenini anlamadım. Bazen benim de hatalarım oluyor hatalarımı kabul ediyorum sadece gidip tebrik ettim bu sarı kartın nedeni ne merak diyorum. Diğer hocalar ve tüm oyuncular maç sonu gidip hakemi tebrik eder ben tebrik edince mi sıkıntı oluyor. Galiba sadece bu kural Türkiye'de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu bilseydim yapmazdım. Bundan sonra maç sonu sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim, hiçbir şey söylemedim. Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı futbolu gerçekten mahvediyor. Penaltı pozisyonunu 10 kere izledim. Aynı pozisyon eğer orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay penaltı, berabere kaldık. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Gaziantep'e karşı böyle penaltı daha önce verilmemişti. Herkes hata yapabilir bende aynı şekilde, ben dünyanın en iyi hocası değilim sonuçta. Kabul edemeyeceğim bir şey var sanki basketbol oynuyormuşuz gibi faul verdi. İmkanlar, olanaklar belli dışarı eksi derecede, saha zemini belli maçın bitmesine 2 dakika kala basketbol faulü gibi faul verildi. Eğer daha fazla konuşursam daha fazla ceza alacağım, tribünde oturup maç izlemek istemiyorum. Merkez hakem komitesinden, federasyondan tek ricam bizimle dalga geçilmesin, bizimle oynanmasın. 28 puanın hepsini sahada kazandık biz, kimse yardım etmedi. Sadece takımım ve ben. Ben mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra biz tedarikçi firmayla görüştük gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak, oyuncularımızın elleri ceplerinde oynayacak. Ellerini ceplerinden çıkarmayacaklar, kaybedersek kaybedeceğiz ama kaybedersek de elimiz cebimizde kaybedeceğiz."
BUGÜN BU SAHADA FUTBOL OYNANMAZDI
Heyecan verici bir maç olduğunu, zeminin elverişli olmadığını ifade eden Sumudica, "Zemin kötüydü ne havadan ne de havayı suçlamakla alakası yok. Bugün bu sahada futbol oynanmazdı. Rakibimiz Erzurumspor'da sadece uzun top oynadı. Oyunu kuramadılar, bizde aynı şekilde oyun kuramadık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Sumudica'nın açıklamaları 
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep DHA
2021-01-02 18:15:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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