Gaziantep’te kısıtlama yasağına uymayan 440 kişiye ceza

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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 440 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 440 kişiye ceza kesildi. Ekipler ayrıca, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 16 şahsa ve karantina hükümlerini aykırı davranan 1 şahsa ceza yazdı.

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