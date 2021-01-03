Suç makinası yakalandı

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Gaziantep’te silahla yaralama, yağma ve uyuşturucu ticaretinden araması bulunan 1 M.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkâmil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, tüfekle yaralama, yağma (gasp), uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan M.K isimli şüpheli Hoşgör Mahallesinde yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler şahsın üzerinde yaptıkları arama sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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