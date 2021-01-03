Gaziantep'in cadde ve meydanlarında sessizlik



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, hafta içi kalabalık olan cadde ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in cadde ve meydanları bomboş kaldı. Polis ekipleri, hafta içi kalabalık olan cadde ve meydanlarda kısıtlamaya rağmen bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

Kentte polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 456 kişiye idari para cezası kesilmişti. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-01-03 13:28:07



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