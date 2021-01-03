Gaziantep’te huzur operasyonu: 152 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 152 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 152 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 23 şahsa hırsızlık suçundan ve 81 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 152 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 144 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet gasp edilen cep telefonu, çalıntı 4 araç, 1 motosiklet, 2 cep telefonu, çalıntı çeşitli cins ve miktarda inşaat malzemeleri, 303 paket gümrük kaçağı sigara ve 70 adet kesici alet ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.