Mehmet Büyükekşi: “İki puanımızla birlikte liderliğimiz de elimizden alındı”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, BB Erzurumspor maçının uzatma anlarında verilen penaltıyı hayal kırıklığı olarak değerlendirerek, futbolda adalet çağrısında bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de büyük camialara karşı zor şartlar altında mücadele verdiklerini ancak buna rağmen hakem hatalarıyla büyük yara aldıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig’in en uzun süredir yenilmeyen takımı olarak, Erzurum’da da galibiyet için sahaya çıktık. Oldukça zor şartlar altında takımımız inanılmaz özveriyle galibiyete çok yaklaşmıştı ancak bu pozisyon özelinde görüşüne katılmadığımız VAR müdahalesiyle birlikte bizim için çok değerli iki puandan olduk. Bundan çok büyük üzüntü duyduk. Rakip takım Erzurumsporlular bile oyunun neden durduğunu anlamadan, maçın hakemi VAR monitöründen sadece dokuz saniye izleyerek penaltı kararını verdi. Biz bu karşılaşmadan üç puan alsaydık maç fazlasıyla lider duruma geçecektik” dedi.

“İki puanımızın elimizden alındığı hissindeyiz ve bunu kabul edemiyoruz” diyen Büyükekşi, Erzurumspor maçında VAR sisteminden pozisyonun sadece 9 saniye izlenerek karar verildiğini söyledi.



“Hocamıza ön yargı maalesef devam ediyor”

Teknik Direktör Marius Sumudica’ya olan anlamsız ön yargının devam ettiğini ve hakemi tebrik ettiği için ilk kez sarı kart gören teknik direktör olduğunu da ifade eden Başkan Büyükekşi, “Maalesef teknik direktörümüz Marius Sumudica’ya olan hakemlerimizin ön yargılı kararları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Kasımpaşa maçının hemen başında kendi oyuncusuna bağırdığı için sarı kart gören hocamıza Erzurum maçında da hakemi tebrik ettiği gerekçesiyle kart gösterildi. Bunu hocamız maçtan sonra öğrendi. Soyunma odamıza gelen dördüncü hakem, 'Sumudica sarı kart görmüştür. Kendisi düzgün ve nazik bir şekilde bizi tebrik etti ancak kural gereği yeşil alana hakemler çıkmadan girdiği için göstermek zorunda kaldık. Ne yazık ki kurallar böyle' denilerek bu karar bizim tarafımıza iletiliyor” ifadelerini kulandı.

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