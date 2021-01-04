Fadıloğlu ile Kalaylı muhtarla bir araya geldi Sosyal tesislerin durumu ve talepler konuşuldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan sosyal tesislerin daha etkin kullanımı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, talepler dinlendi.

İstişareye büyük önem veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kırsal bölgede bulunan sosyal tesislerin daha verimli kullanımıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak adına Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) toplantı düzenledi. Toplantıya; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan ile muhtarlar katıldı. Toplantıda söz alan muhtarlar hem mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi hem de sosyal tesislerin daha etkin kullanılmasıyla ilgili fikir beyanında bulundular.

Harcadığımız para, milletimizin parası

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kaynakların en doğru biçimde kullanılması gerektiğini vurguladı. Muhtarların görüşlerinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Pandemiden dolayı uzun bir süredir bir araya gelemiyorduk. Bugünkü toplantımızda hem yapacaklarımızla ilgili sizleri bilgilendirmek hem de sizlerden gelen istek ve talepleri Sayın Kaymakamımız ile dinlemek üzere bir araya geldik. Özellikle mahalle olan köylerimizde kilit taşı ile ilgili taleplerimiz var. Allah’tan bir mani çıkmazsa bu yıl Mart ayı gibi köylerimizde kilit taşı çalışmalarına başlayacağız. Tabi kaynakları verimli kullanmamız lazım. Harcadığımız para, milletimizin parası. Öncelikler sırasına göre hareket etme zorunluluğumuz var. Göreve geldikten sonra bir taahhütte bulunmuştuk. Özellikle de önce şehir merkezindeki çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerdeki sosyal tesislerimizi daha sonra köylerimizin sosyal tesislerini ondan sonra da imarlı bölgelerde sosyal tesis yapacağız diye söz vermiştik ve bu sözümüzde de durmaya gayret gösterdik. Tabi üzülerek belirtmek istiyorum ki istatistiklere göre 1 yılda 4 defa kullanılmış sosyal tesisimiz var. 60 sosyal tesisimizden 10’u, 10’dan fazla kullanılmış. Diğerlerinin hepsi yılda 4 veya 5 kez kullanılmış. Bununla ilgili olarak da Sayın Kaymakamımız ile istişarelerde bulunduk. Bu sosyal tesislerimizin daha aktif olmaları açısından, çeşitli faaliyetlerde kullanılması için sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Bu sosyal tesislerimizi hanımlarımıza yönelik el beceri kursları, kuran kursu veya her hangi bir eğitimde kullanabilir miyiz, bunların istişaresini yapmak istiyoruz. Bu sosyal tesislerin çalışmasını istiyoruz” dedi.

Sosyal tesislerin aktif hale getirilmesini istiyoruz

Sosyal tesislerin milli servet olduğunu belirten Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Pandemi süreci halen devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayından itibaren birçok kısıtlama kararları alındı. Bununla birlikte süreci sizlerle birlikte takip ediyoruz. Sizler en başından beri Şehitkamil’de pandemi sürecine önem gösterdiniz. Salgın ile mücadeleyi sizlerle birlikte yürütmeye gayret gösterdik. Burada durmaksızın hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Tabi bugünkü toplanmamızın amacı, az önce Başkanımızın da belirttiği gibi mahallelerinizde bulunan sosyal tesislerin daha çok aktif hale getirilmesi, daha çok faaliyet göstermesi konusunda fikir alışverişinde bulunmaktır. Şu an Şehitkamil ilçemizde yapılan sosyal tesisler, gerçekten örnek teşkil edecek tesislerdir. Bu tesislerimiz, gerçekten bir milli servettir ve dolayısıyla hepimizin ortak malıdır. Bu tesislerimize hepimizin sahip çıkması lazım, bu tesislerimizi değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bugün siz değerli muhtarlarımızın da fikirlerini alarak, değerlendirme yaparak, bu sosyal tesislerin aktif hale getirilmesini istiyoruz. İstişareler yaparak, bu tesislerimizi sadece taziye günlerinde değil, birçok etkinlikte kullanmamız lazım. Örneğin hanımlarımızın eğitimine yönelik, çocuklarımızın eğitimine yönelik, gençlerimizin eğitimine yönelik kullanabiliriz, bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bu konuda sizin fikir ve düşünceleriniz, bizler için çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.