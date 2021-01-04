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Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdı Araç altında kalmaktan son anda kurtulan kadın uzun süre kapkaççıyı kovaladı Çevredeki yayaların da peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi

İHA

Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdı Araç altında kalmaktan son anda kurtulan kadın uzun süre kapkaççıyı kovaladı Çevredeki yayaların da peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde para çekmek amacıyla sokağa çıkan H.K., ATM'den 7 bin TL çekerek evine dönmek için yola çıktı. Bankadan itibaren takip edildiği tahmin edilen kadının elindeki çantası, arkasından yaklaşan bir kışı tarafından alındı. Para dolu çantayı kapan şahıs hızla kaçmaya çalışırken, ne olduğunu anlamaya çalışan kadın da hemen kapkaççının peşine düştü. O esnada yoldan geçen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın hırsızlara yetişmek için arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti. Yaptığı frenle son anda kadına çarpmadan durmayı başaran aracın sürücüsü de bir süre bekledikten sonra direksiyonunu kadın ve kapkaççının koştuğu yöne doğru kırdı. Çevredeki bazı vatandaşlar da kadının peşinden koşarak, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Olay anında yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kısa süreli kovalamaca sonucunda kapkaççının izini kaybeden kadın ve yanındakiler, içerisinde 7 bin TL bulunan çantayı boş bir şekilde yere atılmış halde buldu. Olay nedeniyle büyük korku ve şok yaşayan H.K., isimli kadın polise başvurarak yardım istedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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