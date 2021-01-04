Hastaneden telefon çalan hırsız yakalandı

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Gaziantep’te bir hastanenin tomografi bölümünden cep telefonu çalan hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hastanenin tomografi bölümünden cep telefonu çalan ve 3 ayrı suçun firarisi olan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor.

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