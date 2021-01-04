Gaziantep’te kısıtlamaya uymayan 559 kişiye ceza

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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 559 şahsa idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin en yoğun yapıldığı kentlerden biri olan Gaziantep’te kısıtlamanın son gününde ekipler, kontrollerini sürdürdü. Boş cadde ve sokaklarda denetim yapan ekipler, araç ve yayalara izin belgesini sorarak, kimlik sorgulaması yaptı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 559 şahsa idari para cezası uyguladı.

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