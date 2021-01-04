MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya destek MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Kukla zillet ittifakı, ilaç kartelleri sözcülüğünü yapmaktadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya destek MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Kukla zillet ittifakı, ilaç kartelleri sözcülüğünü yapmaktadır"

İHA

MHP'den Sağlık Bakanı Koca'ya destek MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Kukla zillet ittifakı, ilaç kartelleri sözcülüğünü yapmaktadır"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından deşifre edilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar üzerinden yürütülen kirli kampanyaya tepki gösterdi.
Kendisinin de hekim olduğunu hatırlatan MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, SMA hastalarının bilimsel kanıtı olmayan bir tedavi yöntemiyle kobay olarak kullanıldığını kaydetti. Milletvekili Taşdoğan, ”Bu kirli kampanya ile sağduyudan yoksun zillet ittifakı; hem siyasi istismar peşinde hem de global ilaç kartellerinin sözcülüğünü yapmaktadır. Çocuklarımızın bilimsel kanıtı olmayan bir tedaviye kobay olmasını istemektedir" dedi.

“Gen tedavisinin yeterli bilimsel kanıtı yoktur”
SMA hastalarının tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren Taşdoğan, “Bir hekim olarak söylüyorum, SMA hastası çocuklarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetleri kullanılarak, klinik etkililiği ve güvenilirliği henüz kanıtlanmamış gen tedavisinin ülkemizde geri ödeme sistemine dâhil edilmesine yönelik gerçekçi olmayan yaklaşımlar ile toplumumuz, devletimiz ile karşı karşıya getirilmek istenmektedir. Söz konusu gen tedavisinin faz1 çalışması, 2 yaşından küçük SMA tip1 tanısı konmuş 10 çocuk ile tamamlanmıştır. Klinik çalışma kriterlerini karşılayan 10 SMA hastasından 4’ü gen tedavisi aldıktan sonra ülkemizde ücreti geri ödenmekte olan tedaviyi de almaya ihtiyaç duymuşlardır. Ayrıca gen tedavisinin karaciğer yetmezliği ve trombosit sayısında düşüklük olmak üzere ciddi yan etkileri de bulunmaktadır. Bunun gibi birçok verilere bakıldığında gen tedavisinde etkililik, güvenilirlik ve klinik faydasına dair yeterli bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Devletimizden kartellere fon istiyorlar”
SMA hastası çocuklar ve aileleri üzerinden kirli bağış kampanyası başlatan yurt dışı bağlantılarının zillet ittifakını da kukla gibi oynattığını söyleyen Milletvekili Taşdoğan, “Hasta çocuklar üzerinden kamuoyu ve medya baskısı oluşturma yaklaşımı, ekonomik unsurlardan ziyade SMA hastalığı ile mücadele eden aileleri sosyal açıdan incitmekte ve psikolojik zarar vermektedir. Bir süredir SMA hastası çocuklarımız ve aileleri üzerinden bağış kampanyası adı altında yurt dışı bağlantılı kirli oyunlar oynandığından haberdarız. Bahsettikleri paranın hayırlı bir faaliyette kullanılmasını istemek makul görülebilecek ve herkes tarafından haklı olduğu düşünülebilecek bir durum olmakla birlikte, bir de madalyonun gerçek yüzüne bakmakta fayda vardır. Ortada sorgulanması gereken bir durum vardır. Sağduyudan yoksun zillet ittifakı; hem siyasi istismar peşinde hem de global ilaç kartellerinin sözcülüğünü yaparak adeta bir kukla gibi oynatılmaktadır. Çocuklarımızın söz konusu gen tedavisinde kobay olarak kullanılmasını istemektedirler. Bununla yetinmeyerek global ilaç firmalarının klinik çalışmasının da Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanmasını istemektedirler. Derhal kendilerine gelmeli ve bu şuursuz düşüncelerinden biran önce geri adım atmalıdırlar” şeklinde konuştu.

İmamoğlu’na ihale atfı
Milletvekili Taşdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun varlık fonu ile ilgili sosyal medya paylaşımına ise, “İmamoğlu, nadir hastalıklarla mücadele edenleri ve ailelerini bu kadar düşünüyorsa kirli siyaset kampanyalarına ışık tutmak yerine 235 milyon TL’lik organizasyon ihalesine çıktığını hatırlamalıdır. Bu bütçenin bir kısmını SMA hastaları ve ailelerine sosyal destek için ayırmalıdır. Tıbbi desteği devletimiz zaten vermektedir” dedi.

“Devletimiz her konuda güçlüdür”
SMA hastaları ile ilgili yurt dışı bağlantılı yapılan kirli bağış kampanyasının biran önce son bulması gerektiğini sözlerine ekleyen Taşdoğan, “SMA hastalığından mağdur tüm çocuklarımızın gerek ilaçları, gerekse multidisipliner tedavileri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti, dört tipinde de SMA hastalığını uzun süreli klinik veri etkililiği ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçla tedavi eden ilk ve tek ülkedir. Konu çocuklarımız olduğunda doğru ve bilimsel her tedavi yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından oluşturan Nadir Hastalıklar Komisyonumuzda da ülkemizin dünyaya örnek tedavi ödeme planı tartışılmış ve rapor hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite sanayi iş birliği çok daha etkin yürütülecek GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın model fabrikayı ziyaret etti
YEREL HABERLER Üniversite sanayi iş birliği çok daha etkin ...
Sağlık çalışanının telefonunu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanının telefonunu çalan şüpheli yakalandı
Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise ...
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi
YEREL HABERLER CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK ...
Gaziantep Üniversitesine önemli belge GAÜN Gaziantep’te covid güvenli turizm belgesini alan tek sosyal tesis
YEREL HABERLER Gaziantep Üniversitesine önemli belge GAÜN ...
GTO 2021 yılına 7 proje ile merhaba dedi
YEREL HABERLER GTO 2021 yılına 7 proje ile merhaba dedi
GAİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER GAİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi
Büyükşehir Suriye’deki öğrencilere yardım malzemesi dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Suriye’deki öğrencilere yardım malzemesi ...
38 yıldır boynunda kistle yaşadı
YEREL HABERLER 38 yıldır boynunda kistle yaşadı
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü İşten dönen adam karısını ve 2 aylık bebeğini ölü buldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü İşten ...
Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele geçiren ekip ödüllendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yılbaşı gecesi el yapımı patlayıcı ele ...
EYP yakalayan polis ve bekçiler ödüllendirildi
YEREL HABERLER EYP yakalayan polis ve bekçiler ödüllendirildi
14 yaşında kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 14 yaşında kalp krizinden öldü
Gaziantep’te kısıtlamaya uymayan 559 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te kısıtlamaya uymayan 559 kişiye ceza
Hastaneden telefon çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden telefon çalan hırsız yakalandı
Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdı Araç altında kalmaktan son anda kurtulan kadın uzun süre kapkaççıyı kovaladı Çevredeki yayaların da peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi
YEREL HABERLER Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdı Araç ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep'te yeni yılın ilk "akıllı" protokolünü imzaladı Şahin: “Merkezle hızlı koordinasyon sağlanıp çözüm üretilecek”
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni yılın ilk "akıllı" protokolünü ...
Fadıloğlu ile Kalaylı muhtarla bir araya geldi Sosyal tesislerin durumu ve talepler konuşuldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu ile Kalaylı muhtarla bir araya geldi Sosyal ...
Televizyon izlerken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mehmet, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Televizyon izlerken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki ...
Tarlada bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Tarlada bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
GKV’de kitap kapağı tasarım yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER GKV’de kitap kapağı tasarım yarışması sonuçlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X