El-Bab patlamasının failleri yakalandı

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Suriye’nin ElBab ilçesinde Kasım ayında 6 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısının faili 11 PKK/YPG/PYD üyesi yakalandı. Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen ElBab’ta yerel kolluk birimi sorumluluk alanı içerisinde bulunan ElBab ilçe merkezi Kabbasin Kavşağı mevkiinde 24 Kasım 2020 günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen ve ikisi yerel kolluk personeli olmak üzere 6 şahsın hayatını kaybettiği, 19 şahsın yaralandığı araç patlaması olayı ile ilgili olarak icra edilen operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 11 PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesi 04.01.2021 günü yerel adli makamlarca tutuklanmış olup, 9 silahlı terör örgüt üyesinin ise yakalama çalışmaları halen devam etmektedir” denildi.

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