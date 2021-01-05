Başkan Doğru projelerini Milletvekili Kirazoğlu’na anlattı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

AK Parti Araban İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Araban Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Parti teşkilat ziyaretlerinin ardından Araban Belediyesini ziyaret eden Kirazoğlu’nu Başkanı Hasan Doğru, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur ve Ümit Fırat Işık ile belediye meclis üyeleri karşıladı.

Araban Belediyesini ziyaretlerinden dolayı AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’na belediyemizce ilçe merkezi ve kırsalında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Milletvekilimiz Mehmet Sait Kirazoğlu’nun belediyemizi ziyareti sırasında belediye olarak hazırladığımız projeler hakkında da bilgiler verdim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.