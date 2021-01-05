TİM halı sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Halı İhracatçıları 2020’yi rekorla kapattı Türkiye’den 2020’de 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi

2020 ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Aralık ayında Türkiye genelinden önceki yılın aynı dönemine oranla % 28.1 artışla 289 milyon 618 bin dolarlık, 2020 yılı genelinde ise toplam 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2020 yılında Türkiye genelinden bir önceki yıla oranla yüzde 8 artışla 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini açıklayarak halı ihracatının Aralık ayında rekor kırdığını ve Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 28.1 artışla 289 milyon 618 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti. Başkan Kaplan 2020 yılının zorlu bir yıl olduğunu sadece pandemiyle ilgili sıkıntıların değil ihracatçıların bir çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını, ancak alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat girişimleriyle bir çok ülkede yaşanan sıkıntıların giderildiğini ifade ederek 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkıldığını ifade etti. 2021 yılında da pandemi sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Başkan Kaplan ihracatçılar olarak derslerine iyi çalıştıklarını ifade ederek ülke kalkınması için hedeflerinden sapmadan halı ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını da söyledi.

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