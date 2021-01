Bakan Selçuk’tan Tahmazoğlu’na teşekkür belgesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime verdiği destek ve çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür belgesi gönderdi.

Eğitime vermiş olduğu önemli destek ve dev projelerle vatandaşın ve eğitim camiasının takdirini toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk teşekkür belgesi gönderdi. Teşekkür belgesini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na Gaziantep Valisi Davut Gül takdim etti.

“Eğitim önceliğimiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te eğitimin hak ettiği yere taşınabilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitime vermiş olduğumuz destekten dolayı takdir etmesi ve teşekkür belgesi göndermesi bizleri oldukça mutlu etti. Eğitim her zaman önceliğimizdir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görmesi ve bu anlamda imkanlar sağlanması için çalışıyoruz. Bakanımızın bu konudaki desteklerini her zaman yanımızda hissettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitime 1 milyar 278 milyon 559 bin 64 TLlik yatırım

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitime önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin ve çocuklarımızın ders çalışabileceği alanlar oluşturduk. Sosyal tesisler ve millet kıraathaneleri yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunların yanı sıra 5 tane okul yaparak Milli Eğitime devrettik. Eğitime 10 yılda 1 milyar 278 milyon 559 bin 64 TL katkı sağladık. Bu çalışmalarla Gençlik Projelerinde Türkiye’de birinci olduk. Okuma yazma seferberliğine ilk günden başlamıştık ve şu ana kadar Şahinbey’de 24 bin 918 vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Gençlerimize her ay kitap dağıtıyoruz ve okuduğu kitaptan sınava tabi tutarak onları Umre, Bosna Hersek gibi ziyaretlerle ödüllendiriyoruz. Okuma yazma seferberliğine ilk günden başlamıştık ve şu ana kadar Şahinbey’de 24 bin 918 vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Şahinbey Belediyesi olarak 8 milyon 55 bin 244 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sayede hem gençlerimize hem de vatandaşlarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Öğrencilerimize 2 bin 51 adet dizüstü bilgisayar, 30 bin 687 adet tablet, 47 bin 12 adet eşofman takımı, 233 bin 86 adet futbol, basketbol, voleybol topu, 93 bin 400 adet kumbara, 545 bin 800 adet spor ayakkabısı, 29 bin 926 adet bisiklet, 225 bin 300 adet boyama seti, 20 bin adet kol saati, 117 bin adet beslenme çantası ve 30 bin 014 üniversite öğrencimize 200 TL destekte bulunduk. Gençlerimizin maddi ve manevi olarak yetişmelerine destek sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

