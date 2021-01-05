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GAİB Başkanı Kileci'den ihracak değerlendirmesi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Gaziantep tarihinin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi”

İHA

GAİB Başkanı Kileci'den ihracak değerlendirmesi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Gaziantep tarihinin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık 2020’de Gaziantep’ten 882 milyon 879 bin dolarlık ihracat ile yeni bir rekor kırarak bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını söyledi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Aralık ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçen yılın aynı ayına göre %40 artışla yapılan 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracatla Bölge ihracatçıları, şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirme başarısına erişmiştir. Toplam 193 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, ülke sayısı bakımından en yüksek Aralık ayı değerine ulaşmıştır. 2020 yılında ise Gaziantep’ten 7 milyar 932 milyon 652 bin dolarlık ihracat yapılmış, bu rakamla Gaziantep tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza atılmıştır. Hem 2020 yılı toplam ihracatı, hem de Aralık 2020 verilerine göre Gaziantep en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır” dedi.
“Bizler her zorluktan güçlenerek çıkarız”
Güneydoğulu ihracatçılarla gurur duyduğunu söyleyen Kileci; “2019 ihracatları dolayısıyla firmalarımızı taltif etmek amacıyla düzenlediğimiz “GAİB İhracatın YıldızlarıFirma Ziyaretleri” kapsamında, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 GAİB üyemizi plaket takdim etmek üzere bir bir ziyaret ettik. Her biriyle sohbet ettik, sorunlarını dinledik, ihracattaki başarıları ile Bölgemize nasıl bir güç kattıklarını onlara tekrar tekrar hatırlattık. Pandeminin sebep olduğu ekonomik zorluklarla geçen 2020’ye rağmen bizlere başarı ve rekorlarla dolu bir yıl yaşattıkları için Bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bizler her zorluktan güçlenerek çıkarız. İşte rakamlarımız bunu bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı.
Aralık 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın tarihi rekorlarla kapatıldığını kaydetti. Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, “Aralık 2020’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,2’lik artışla 882 milyon 879 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 40’lık artışla 1 milyar 29 milyon 85 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan; 2020 yılında Gaziantep’ten yüzde 6,1’lik bir artışla toplam 7 milyar 932 milyon 652 bin dolar, bölgeden ise yüzde 4,1’lik artışla 9 milyar 278 milyon 128 bin dolarlık ihracat kayda alındı" ifadelerini de kullandı. Kileci Aralık 2020 ihracat rakamları hakkında yaptığı değerlendirmede, Hem bölgemiz (2 bin 400 firma) hem de Gaziantep (bin 716 firma), geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından en yüksek aylık değerine ulaşmıştır. Bölge ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.
Irak, ABD ve İngiltere En Fazla İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler Oldu
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,5 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 15,7 payla ikinci ve Amerika Ülkelerinin de yüzde 15,2 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 2020 yılında 193 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, "Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İsrail ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, dış giyim, ağaç ve orman ürünleri ile demirçelik mamulleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" dedi.
Gaziantep Pandemiye Rağmen 5.’liği Korudu
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gaziantep’in hem Aralık 2020’de yaptığı 882 milyon 879 bin dolarlık ihracat, hem de 2020 yılında yaptığı 7 milyar 932 milyon 652 bin dolarlık toplam ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 5. il olmaya devam ettiğini ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise %147,2 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin Tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.
2020 yılı Aralık ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Mardin'den 100 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 94,6 milyon dolar, Malatya'dan 29,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16,2 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 13,8 milyon dolar, Adıyaman'dan 10 milyon dolar, Kilis'ten 4,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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