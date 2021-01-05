Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.





Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada Lobzhanidze'nin önünü açıp yerden yaptığı sert vuruş kaleci Günay'da kaldı.

17. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Alexandru Maxim penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

19. dakikada Kenan Özerin şutunda savunmadan seken topa kafayla dokunan Muhammet Demir'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'in ortasına Muhammet'in yaptığı kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais x, Alın Tosca x, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Oğuz Ceylan x, Jefferson x, Zvonimir Kozulj x, Maxim xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Olkowski, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Güray Vural, Miraz Cihan, Amedej Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich xx, Atakan Çankaya x, Erdi Dikmen x, Zvonimir Sarlija xx, Atila Turan xx, Idriz Voca xx, Lukasik x, Saba Lobzhanidze xx, Joseph Paintsil x, Endri Çekici xx, Jonathan Bolingi x

Yedekler: Korcan Çelikay, Furkan Beklevıc, Luka Adzic, Assane Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Borven, Yusuf Eren Göktaş, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı Kart: Junior Morais (Gaziantep FK)

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