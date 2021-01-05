Marius Sumudica: "Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum" "Liderlik değil, aldığımız puanlar önemli" "İkinci yarı en 2-3 kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 20 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok yorgunum, o yüzden bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum" dedi. Sumudica, ligin kalan kısmı için de en az 23 kaliteli transfere ihtiyaç duyduklarını da açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 20 mağlup etti. Bu galibiyetle son 6 maçta beşinci galibiyetini alan Gaziantep ekibi, puanını 31'e çıkararak maç fazlası ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kazandıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın performansından da çok memnun olduğunu vurguladı.



"Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum"

Maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve galibiyetin üzerine ayran içmek istediğini söyleyen Marius Sumudica, "Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Çok yorgunum ve bu galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum. Ayran yorgunluğumu alıyor. Maçı kazanmak için her şeyimizi feda ettik. Sahamızın zemini çok kötüydü. Zemin kötü olmasına rağmen kazandık. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Çünkü oyun kuran bir takımız. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti şehrimizin belediye başkanı Fatma Şahin'e, valimize, şehrimizin yöneticilerine, yöneticilerimize ve tüm taraftarlara armağan ediyoruz. Bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz böyle kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"Lidelik değil, aldığımız puanlar önemli"

Lider olmalarının önemli olmadığını ve önemli olanın toplayabildikleri kadar puan toplamak olduğunu vurgulayan Sumudica, "Bugün önemli olan liderlik değil. Bizim için önemli olan toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Bugün topladığımız 31 puan bizim için önemli. Bundan sonra da ne kadar puan toplarsak o kadar iyi olur. Bugün lideriz ve bir saat sonra rakiplerimiz maç yapacaklar. Yani liderlik değişebilir. O yüzden dört maçımız kaldı. Ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız" şeklinde konuştu.



"İkinci yarı en 23 kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Rumen teknik adam, "Ligin ikinci yarısında da bu performansımızın devam etmesi için en az 23 kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Kaliteli oyuncular alırsak daha iyi bir noktaya geliriz" diye konuştu.

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