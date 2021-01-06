Sağlık çalışanı bel fıtığından ANKA’da kurtuldu

Pandemi sürecinde uzun süre ayakta çalışmaktan kaynaklı bel ve bacak ağrısı şikayeti yaşayan sağlık görevlisine Gaziantep Özel ANKA Hastanesinde bel fıtığı teşhisi konuldu. Sağlık çalışanı ANKA Hastanesi’nde mikro cerrahi tekniği kullanılarak gerçekleşen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapan 32 yaşındaki Ahmet Zor, uzun süredir bel ve bacak ağrısı çekiyordu. Pandemi süreci boyunca yoğun olarak çalışan ve bu nedenle ağrıları daha da artan Zor, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından muayene edilen Zor’da yapılan tetkikler sonucu bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi) tespit edildi. Kendisine bel fıtığı ameliyatı önerilen ve bu öneriyi kabul eden genç adam, Op. Dr. İsmail Demir ve ekibi tarafından mikro cerrahi tekniği kullanılarak gerçekleşen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Operasyonun ardından ağrılarından kurtulan Ahmet Zor,” Uzun süredir bel ve bacak ağrısı şikayetim vardı. Daha önceleri dinlendiğimde ağrılarım geçiyordu. Ancak pandemi süreci nedeniyle yoğun olarak çalıştığım için ağrılarım arttı. Sağlık çalışanı olarak bel fıtığı hem iş hayatımı hem de sosyal hayatımı oldukça zorluyordu. Ameliyattan önce fizik tedavi ve medikal tedavi almama rağmen ağrılarımda ve yürümemde iyileşme göremedim. Doktorumun bana samimi ve umutlu yaklaşımı ameliyat olmamı sağladı. Ameliyat olduktan 6 saat sonra rahat, ağrısız bir şekilde yürüyebildim. Daha rahat hareket etmeye başladım. Desteksiz kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum. Beni iyileştiren doktoruma ve gösterdikleri yakın ilgiden dolayı ANKA Hastanesi yönetimine teşekkür ederim” dedi.

“Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir başarılı geçen operasyonla ilgili şu bilgileri vererek, “Hastamız bize şiddetli bel ve bacak ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ağrılar o kadar şiddetlenmiş ki, artık yürümekte bile zorlanır hale gelmiş. Yaptığımız tetkikler sonucu hastamızda bel fıtığı bulunduğunu tespit ettik ve ameliyata karar verdik. Mikro cerrahi tekniği kullanılarak gerçekleştirdiğimiz operasyonun ardından hastamızın ağrıları geçti, durumu gayet iyi. Operasyondan hemen sonra rahat bir şekilde yürümeye başladı. Mikro cerrahi ile gerçekleşen operasyonlarda mikroskop sayesinde dokular ayrıntılı olarak görülerek komplikasyon riski minimuma indirilir. Mikro cerrahi yönteminde daha az kesi yapıldığından dolayı daha az kas dokusu hasarı olur, yaranın iyileşmesi daha çabuk olur. Hasta ameliyattan 46 saat sonra yürüyebilir ve ertesi gün taburcu edilip, normal günlük yaşantısına dönebilir. Ameliyat sonrası ağrıları geçen ve yürümeye başlayan hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

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