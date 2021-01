Futbolun hırçın ve renkli teknik adamı Sumudica, Gaziantep'i zirveye taşıdı Maçlardan sonra halay çekti, başarıları ve hırçınlığıyla gündem oldu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, hem başarıları hem hırçınlığı hem de maç önceleri ve sonraları ilginç tavırları ile Türk futboluna damga vurmaya ve renk katmaya devam ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettirirken, Süper Lig'in en dikkat çeken takımı olmayı da başardı. Gaziantep ekibinin başarısında en büyük pay sahibi ise Rumen teknik adam Marius Sumudica oldu. Rumen teknik adam, Kırmızısiyahlı ekibin başına geçtiği günden beri hem açıklamaları hem başarıları hem de hırçın tavırları ile ön plana çıktı. Gaziantep FK'nın başında olduğu maçların öncesinde ve sonrasındaki ilginç tavırları ile Türk futboluna renk katan Marius Sumudica, ligin en çok kart gören hocası olarak da Süper Lig'e damga vurdu.



Kazandıkları maçlardan sonra halay çekti

Gaziantep ekibinde yaklaşık iki yıldır görev yapan Marius Sumudica, bu sezon elde ettiği resmi maçlardaki 18 maçlık yenilmezlik serisi ve takımının son 28 maçın tamamında gol atma özelliğiyle açık ara rakipsiz olmayı başardı. Takımı bu başarıları elde ederken hem oynattığı oyun hem oyun taktiği hem de maç sonu sevinç gösterileri ile gündem olan Marius Sumudica, özellikle kazandıkları maçlardan sonra halay çekmesi ile Türk futbol tarihine adını yazdıran hocalardan biri olmayı şimdiden başardı. Gaziantep ekibinin özellikle bu sezonki Trabzonspor beraberliği, Beşiktaş, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü galibiyetleri sonrası saha kenarında halay çeken Marius Sumudica, sosyal medyada uzun süre gündem olmuş, bazı kullanıcıların tepkisini çekerken, bazı kullanıcıların sempatisini kazanmıştı.



Beşiktaş galibiyeti sonrası kartal pençesi ile sevinç yaşadı

Kırmızısiyahlı ekibin başında bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçından boynu bükük ayrılan Sumudica, sonrasında kupada ve ligde oynadığı 18 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Başarıların ardından açıklamaları ile olay olan Rumen teknik adam, Süper Lig'in 8. haftasındaki 31'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası ise sevincini kartal pençesi yaparak yaşamış, maç sonu açıklamasında ise, "Benim yaptığım hareket kartal sevinci değil, takımımızın simgesi olan şahin sevinciydi. Ve şahinler her zaman yüksek uçar" ifadelerini kullanmıştı.



Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarının ardından halay çekti

Gaziantep ekibine oynattığı oyun ve taktiksel başarısıyla da ligde zirvede yer alan Rumen çalıştırıcı, özellikle 11'lik Trabzonspor beraberliği, 31'lik Alanyaspor, 31'lik Fenerbahçe ve 20'lık Ankaragücü galibiyetlerinin ardından saha kenarında çılgınca sevinmiş ve Gaziantep'e has yerel ezgiler eşliğinde halay çekmişti. Sumudica'nın halay çektiği anlara ait görüntüler ise hem çok konuşulmuş hem de sosyal medyada çokça paylaşılarak uzun süre gündemde kalmıştı. Sumudica, son oynanan Ankaragücü maçı sonrası ise basın toplantısına elinde ayranla gelmiş ve, "Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum. Çünkü ayran yorgunluğumu alıyor" diyerek adından bir kez daha söz ettirmeyi başarmıştı.



Ligin en hırçın hocası

İlginç sevinçleri kadar gördüğü kartlarla da dikkat çeken Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligin en çok kart gören hocası olarak da zirvede yer aldı. Bu sezon ligde geride kalan 17 haftada iki kez kırmızı kart gören Sumudica, sekiz kez de sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartlara sitem eden Rumen hoca, hakemlerin kendisine önyargılı davrandığını ve en ufak söyleminin cezalandırıldığını her fırsatta dile getirmişti.

