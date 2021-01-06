Kadooğlu Holding’e ihracatın yıldızları ödülü

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Kadooğlu Holding 2020 yılında aldığı ödüllerle dikkat çekerken son olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından “İhracatın Yıldızları" ödülü verildi. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadoğlu, ödülü TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin elinden aldı.

Dünyayı adeta kasıp kavuran, ülkemizi de her alanda etkileyen covid19’a rağmen ülke ekonomisine katkılarını sürdürmek için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatını bütün zorlukları aşarak gerçekleştiren Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler ülke ekonomisine verdiği desteklerden dolayı 2020 yılında birçok alanda ödüllendirilirken son olarak GAİB tarafından Kadooglu Yağ'a da İhracatın Yıldızları Ödülü verildi. TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci tarafından İhracatın Yıldızları Ödülü Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadoğlu’na verildi. Hedeflerinin 2021 yılında daha fazla ihracatla ülke kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Kadoğlu dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle ihracatta büyük sıkıntılar yaşandığını da ifade ederek sorunların çözümü için bütün insanlığın ortak hareket etmesi ve salgını önlemek için alınan önleyici kurallara uyulması gerektiğini de vurgulayarak yatırımlarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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