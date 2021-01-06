Gaziantep'te sahte deterjan operasyonu Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 528 bin TL olan 50 bin 402 paket sahte deterjan ele geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri piyasa değeri 3 milyon 528 bin TL olduğu tahmin edilen 50 bin 402 paket sahte deterjana el koydu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde sahte deterjan imalatı yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda farklı markalara ait toplam 50 bin 402 adet sahte ürüne el konuldu.

Ürünlerin piyasa değerinin 3 bin 528 TL olduğu tespit edilirken olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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