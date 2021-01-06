GTB ve Halkbank arasında KOBİ finansman anlaşması imzalandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Halk Bankası arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan tarafından imza altına alınan protokolle, GTB üyesi işletmeler tahsilat güvencesi ve 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan finansman kolaylığından yararlanabilecek.

‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan arasında düzenlenen online törenle imzalandığını anımsatan GTB Başkanı Akıncı, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki yaklaşık 1,5 milyon işletmenin yararlanabileceğini ifade etti.

GTB Başkanı Akıncı, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın tedarik zincirinin güven içerisinde işlemesine katkı vereceğini belirterek, Halkbank Paraf ticari kredi kartı ile esnafın vadeli mal alım satımı ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin asgari seviyeye çekilmesinin hedeflendiğini söyledi.

GTB üyelerinin, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak uygulamadan faydalanabileceklerini belirten Akıncı, “Yapılan anlaşma ile alıcı ve satıcı arasında güven ilişkisi içerisinde alışveriş yapmanın önü açılıyor. Satıcı çek senet takibi yapmadan, tahsilat sıkıntısına düşmeden güven içerisinde malını satabilecek. Aynı zamanda alıcı da Halkbank garantisiyle peşin ya da taksitli mal alabilecek ve ödemesini 18 aya varan esnek vadelerle yapabilecek. Kısaca mal almak gerektiğinde, bu kartla para ödemeden satın alma yapılabiliyor ve satıcı da herhangi bir endişe yaşamadan ürününü satıp bankadan parasını tahsil edebiliyor” diye konuştu.

Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan ise anlaşmanın iş dünyasına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

İmza töreninde GTB Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Darı ve Genel Sekreter Özgür Bayram da hazır bulundular.

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