Polis hırsızlara göz açtırmıyor

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Gaziantep polisi işyerinde hırsızlık yapan 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle beraber yakalayarak gözaltına aldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Şahintepe mahallesinde bir iş yerinden hırsızlık yapılması ile ilgili 3 şüpheli çaldıkları kişisel bakım malzemeleri ile birlikte ele geçirerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

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