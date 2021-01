Büyükşehir tabletleri öğrencilerle buluşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid19) Salgını ile beraber yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesiyle tablet dağıtımına başladı.

Oğuzeli, Nizip ve Karkamış’ta tabletlerin tesliminde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Söz konusu eğitim ve çocuksa paraya pula bakmıyoruz her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin finansal iş birliğinde askıda tablet kampanyası kapsamında 60 bin tablet temin edildi. İş birliği doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temin ettiği 20 bin tableti çevre 7 ilçede dağıtımına başladı. Bu doğrultuda Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde düzenlenen törenlerle tabletler teslim edildi. Tablet teslim törenlerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel ile ilgili ilçe belediye başkanlarıyla kaymakamlar katıldı. Törenlerde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Artık, ‘tabletim olmadığı için dersimi çalışamadım, ‘eğitimde tabletim olmadığı için fırsat eşitliği yakalayamadım’, ‘istediğim puanı alamadım’ gibi bizleri üzecek bahanelerin oluşmasının önüne geçtik. Söz konusu çocuksa paraya pula bakmıyoruz. Allah’ta bereketini bizlere veriyor, bu zor şartlarda önemli bir bütçe ile çocuklarımıza yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tablet kampanyası kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 çevre ilçenin tamamı ve merkezdeki eksiklikler giderilecek. Tabletlerin dağıtımı milli eğitim müdürlüğü üzerinden yapılacak.

“Şikayet etme çare bul diyoruz”

Tablet dağıtımı için Karkamış’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış’ın her yıl değişen güzelleşen bir ilçe olduğuna değinerek, “En stratejik ve özel ilçelerimiz arasında bulunuyor. Biz, ilçemize daha neler yapılabilir bunu düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karkamış için çok daha büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz bulunuyor. Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte antik kent doğrultusunda çok önemli eserleri dünyaya duyurmayı başardık. En özel ve en nadide eserler ilçemizde bulunuyor. Bastığımız toprakların ne kadar değerli olduğunu görmemiz gerekiyor. Tam bir tarih ve medeniyet kokuyor. Her şeyin başı beşeri sermayedir. Salgında tünelin ucu göründü. Aşılarımız da geldi. Aşılama çalışmaları öncelikli risk gruplarında başlıyor. Ama her krizin fırsatları mevcut. ‘Şikayet etme, çare bul’ diyoruz. Her krizin fırsatlarını gereğinin yapılması için önemli çalışmalar ülkemizde ve Gaziantep nezdinde hayata geçirildi. Bunların arasında en büyük örneklerden birisi de kuşkusuz tablet dağıtımıdır. Artık, ‘tabletim olmadığı için dersimi çalışamadım, ‘eğitimde tabletim olmadığı için fırsat eşitliği yakalayamadım’, ‘istediğim puanı alamadım’ gibi bizleri üzecek bahanelerin oluşmasının önüne geçtik. Söz konusu çocuksa paraya pula bakmıyoruz. Allah’ta bereketini bizlere veriyor, bu zor şartlarda önemli bir bütçe ile çocuklarımıza yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“En zor durumda olan ailelere tablet dağıtımı devam edecek”

Tablet dağıtımına ilişkin Oğuzeli’nde açıklamada bulunan Başkan Şahin, küresel bir sorunla karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, “Ulusal mücadele veriyoruz. Güçlü bir sağlık altyapımız olmasaydı, güçlü bir güvenlik alt yapımız bulunmasaydı; salgın sürecinde çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalınabilirdi. Bu açıdan genelgeler kapsamında merkezi yönetimden gönderilen uyarılara uyma konusunda da önemli bir hassasiyet gösterdik. Gelen genelgeleri nakış nakış işledik. HES kodu uygulamasını ilk uygulayan belediye olduk. ‘Güvenli Okul’ denildi, yine Gaziantep, bu kapsamda öncü çalışmaları yerine getirdi. Her bir çocuğumuz bizim için çok kıymetlidir. Her bir çocuğumuzun eğitim alması çok önemli. O yüzden zamanın ruhunun bize emrettiği şekilde gereken her şeyi yapıyoruz. Sosyal belediyecilik doğrultusunda da vali ile birlikte bütün gücümüzle çalışıyoruz. Söz konusu çocuksa, söz konusu eğitimse maddi şartların getireceği zorlukları görmezden gelin. İşte o yüzden bütün gücümüzle elimizden geleni yapmaya çaba göstereceğiz. Bugün de bunun için buradayız. En zor durumda olan ailelere tablet dağıtımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

"Edinilen deneyim Gaziantep modeli ile meyvesini verdi"

Son olarak Nizip’te konuşan Başkan Fatma Şahin, Nizip’in merkezle kıyaslandığında devlet yatırımlarını önemli ölçüde kazanan bir ilçe olduğunu söyleyerek, “Nizip bunun en iyisini hak ediyor. Kurucu Aile Bakanlığı sürecinde de sosyal projeler doğrultusunda önemli deneyimler elde ettik. İman varsa imkân da vardır. Bu nedenle kentte Gaziantep Modeli ile gerçekleştirilen çalışmaların meyvesinin alınması, daha önceki dönemlerde edinilen deneyimler sayesindedir” ifadelerine yer verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise yaptığı konuşmada, “Tablet kampanyasında herkesin elini taşın altına koymasıyla başladı. Valimizinde çok önemli emeği var. Zor bir süreç yaşıyoruz. Atlatmak için temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Bu tabletler en ücra köşelerde ulaştıktan sonra bilgileri ve dersleri takip edeceklerine inanıyorum” dedi.

“En ihtiyaçlı aileler belirlenerek dağıtımlar yapılıyor”

Tablet dağıtımına ilişkin konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, iş birlikleriyle destek olan kurumların gönderdiği tablet rakamlarına değinerek, “Gaziantep’te 68 bin 540 tablet dağıtıldı. Türkiye genelinde düşünüldüğünde Gaziantep’te gerçekleştirilen tablet yardımıyla buradaki öğrencilere 5 buçuk kat civarında daha fazla tablet konusunda destek olunduğu sonucu ortaya çıkıyor. ‘Bana gelmedi, tablet bize verilmedi’ denilebilir. Doğrudur bir dizi insana tabletler ulaşmayabilir. Ancak tablet dağıtım kriterlerine göre en ihtiyaçlı aileler belirlenip tabletlerin dağıtımı gerçekleşiyor. Objektif kıstaslar baz alınarak öğrencilerimiz belirleniyor. Bir tablet bir öğrencinin hayatında önemli değişiklikleri beraberinde getirecektir. Belediyeler ile yarım saat içinde bu iş birliğinin kararı verildi. Çeşitli tablet seçeneklerinden yola çıkılarak ortalamanın üstünde kalitesi olan tabletler dağıtıma çıkarıldı. Kendi çocuğumuza hangi tableti alıyorsak öğrencilerimiz içinde hassasiyetimizi koruyarak aynı kalitede ve kullanışta tabletler almaya gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin eğitime ulaşma imkanı güçlendirildi”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, eğitimin olmadığı bir hayatın düşünülemeyeceğini dile getirerek, “Çocukların ve gençlerin onlara emanet edilecek bir ülkede ilimsiz bırakmak en büyük yanlışlardan biri olacaktır. O nedenle mutlaka onlar için yeni yeni fırsatlar bulmamız gerekiyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un desteğiyle il nezdinde de valilik ve büyükşehir önderliğinde 60 bin tablet sağlandı. Bu da öğrencilerin eğitime ulaşma imkanını güçlendirmiştir” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de, son derece önemli bir projenin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Gaziantep Modeli’ne ışık tutacak güçlü bir iş birliğiyle Gazi şehirde 60 bin tableti bugünden itibaren ihtiyaçlı ailelerle buluşturuyoruz. Özellikle bu Pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitime erişim olanakları ciddi anlamda sınırlanmıştı. Onların dijital ortamda eğitime ulaşabilmeleri için önemli gayretler sarf edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan da iş birlikleri için kamu ve özel kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, büyük bir kampanyanın nihayete ermesi dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

