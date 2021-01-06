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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Başkanı Kileci 2020'yi değerlendirdi

İHA

GAİB Başkanı Kileci 2020'yi değerlendirdi

2020 yılını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, covid19 salgınının ekonominin çarklarını sekteye uğrattığını belirterek, devletin salgın yönetimindeki başarısından kaynaklı 2020 yılındaki güçlüklerin başarıyla bertaraf edildiğini ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 2020 yılının ekonomi, ihracat ve sanayi verilerini değerlendirdi. Her anlamda zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulundu. Covid19'un ekonominin çarklarını sekteye uğrattığını söyleyen Kileci; “Bir olay çok geniş çapta etkili olursa küresel ekonomide zincirleme bir reaksiyon gelişir ve o olayın tetiklediği birçok hadise meydana gelir. Covid19 salgını da aynen böyle oldu. Dünyada etkileri yeni yeni silinmeye başlayan ABD Mortgage Sisteminin sebep olduğu 2008 krizine benzer olarak Covid19, ticarette durdurulamayacak bir olaylar zincirinin başını çekti. Karar alıcılar, ulusal sağlık politikaları gereği sınırlarını kapattı. İşte tüm hikâye bu noktada başladı. Nakit akışı ve tedarik zincirleri bozuldu. Üretici ve ihracatçı da bundan doğrudan etkilendi” ifadelerini kullandı.
"2020 yılının güçlükleri başarıyla bertaraf edilmiştir"
Türkiye’nin bu krizi, sürecin başından beri iyi yönettiğini hatırlatan Başkan Kileci; “Devletimiz salgının başından itibaren aldığı gerek sosyal gerek ekonomik tedbirlerle hem halk sağlığının korunması hem de milli ekonominin bu zorlu dönemi en az zararla atlatması için çalışmıştır. Pandeminin kaçınılmaz etkileri ülkemize de uğramakla beraber, 2020 yılının güçlükleri başarıyla bertaraf edilmiştir diye düşünüyorum. Covid19’un etkilerinin görülmeye başlanmasından itibaren peşi sıra gelen İş’e Devam Kredi Desteği, Sosyal Koruma Kalkanı Paketi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi gibi birçok destekle devletimiz üreticinin, ihracatçının ve esnafın yanında olmuştur” dedi.
"Güneydoğulu ihracatçılar 2020 yılında çok iyi bir iş çıkardı"
Güneydoğulu ihracatçıların da 2020 yılında çok iyi bir iş çıkardıklarını ifade eden Koordinatör Başkan; “Güneydoğulu ihracatçılar bu yıl da bir başarı hikâyesi yazdılar. Tüm güçlüklere rağmen neredeyse dünyanın her yerine, toplamda 193 ülkeye 9,3 milyar dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdiler. Aralık 2020’de Bölgemiz, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı. Yine Gaziantep 2020 yılında gerçekleştirdiği toplam 7,935 milyar dolarlık ihracat ile tarihi bir rekora imza atmış bulunuyor. Biliyorsunuz öncü ilimiz Gaziantep 2020 yılı içerisinde başkenti geçerek en çok ihracat gerçekleştiren 5. il olmuştu. Gururla söylüyoruz ki yıl sonuna kadar bu konumunu korumuş, pandemiye rağmen istikrarlı bir başarı örneği göstermiştir. Bu zorlu şartlarda, aktif olarak ihracat gerçekleştiren firma sayısı bakımından her ay yeni bir rekor kırılmış, Bölgemiz üretmekten ve ihraç etmekten asla vazgeçmemiştir” şeklinde konuştu.
"Habur Gümrük Kapısı’nda yaşanan aksaklıkları gidermeyi başardık"
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin 2020 yılında pandemiyle ilgili çalışmalarına değinen Kileci; “Bizler bu süreçte ihracatçı daima bizi yanında hissetsin istedik. Gümrüklerde yaşanan birtakım sorunları bizzat sahaya inerek çözmeye, yetkililere duyurmaya çalıştık ve en büyük pazarlarımızdan Irak’a olan ihracatımızda Habur Gümrük Kapısı’nda yaşanan aksaklıkları gidermeyi başardık. Vurgulanması gereken bir diğer nokta ülkemizin pandemide en çok ihtiyaç duyduğu maske ve koruyucu ekipman konusunda sarf ettiğimiz efordur. Birliklerimizin maske ve koruyucu ekipman yapımında kullanılan nonwoven (dokunmamış) kumaş tedariği noktasında sağladığı organizasyon takdire şayandı. Ayrıca Birliklerimiz bütçesinden 1 milyon TRY’yi valiliğimizin yürüttüğü bir maske kampanyasına ayırdık" ifadelerine yer verdi.
"Online platformlarda eğitim dönemine girdik"
“Pandemi nedeniyle eğitim çalışmalarımızın kesintiye uğramasına izin vermeden derhal online platformlarda eğitim dönemine girdik” diyen Kileci, 2020 yılının dijital dönüşüm kapsamında yürütülen eğitimler açısından çok verimli bir yıl olduğunu vurguladı. Sözlerini şöyle sürdüren Başkan; “2020 yılı içerisinde düzenlenen 4 adet ETicaret Uzmanlığı Eğitiminden 91, 8 adet Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitiminden 150’ye yakın mezun verdik. Ayrıca yıl boyu düzenlediğimiz tamamı ücretsiz ve online seminerlere 15.954 kişi katıldı. Eğitimlerimize gelen başvurular, insanların ilgisi ve aldığımız sonuçlardan oldukça memnunuz. Bizi tanıyan kitle genişledikçe yüzlerce kişilik online sınıflarımızda eğitimlerimizden istifade eden kişi sayısı artacak. İmkânlarımızı eğitim yolunda kullanmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
"Bölge ihracatçılarımız, 2020 yılında da yüzlerimizi güldürdü"
GAİB tarafından Aralık ayında gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları Firma Ziyaretleri’ne değinen Kileci; “Geçtiğimiz ay, 2019 yılı verilerine göre Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine kayıtlı firmalardan en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 üyeye plaket takdim etmek üzere firma ziyaretlerinde bulunduk. Niyetimiz 2019 yılında ilkini düzenlediğimiz ‘GAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin bir ikincisini yapmaktı fakat pandemi dolayısıyla bu planı hayata geçiremedik. Bizler de firma ziyaretleri ile ödüllerimizi sunmaya karar verdik. 2019’da yıllık bazda tarihi bir ihracat rekoruna imza atan Bölge ihracatçılarımız, 2020 yılında da yüzlerimizi güldürdü. Gaziantep’ten 7,9 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise 9,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamı geldi. Bu vesileyle söz konusu rakamlara ulaşmamızı sağlayan, Türkiye’nin 2021 ihracat hedefleri için umut vadeden Bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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