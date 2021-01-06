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Fatma Şahin' için ilginç tasvir Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök: "Dağları karaya karayı parayı çeviren başkanımız var"

İHA

Fatma Şahin' için ilginç tasvir Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök: "Dağları karaya karayı parayı çeviren başkanımız var"

Gaziantep'te inşaatı süren Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'ni ziyarette konuşan Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi başkanı Hızır Arıkök, Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hitaben "Dağları karaya, karayı paraya çeviren başkanımız var" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Büyükşehir Sanayi ve Endüstrü Merkezi'ne (BÜSEM) giderek, çalışmaları yerinde gördü. Bölgedeki fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler, baharatçılar ve TIR dorsecileri tek bir merkezde toplayacak olan proje ilgili protokol kooperatifin başkanlarıyla görüşen Fatma Şahin ve beraberindekiler, yapılan inşa ve projenin özellikleri hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’dan bilgi aldı. Protokolün takdirini toplayan ve övgüyle bahsettikleri BÜSEM’de Antep Fıstığı Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök protokole hitaben yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Dağları karaya, karayı paraya çeviren bir belediye başkanımız var” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Protokol daha sonrasında BÜSEM içerisinde yer alacak ve gıda toptancılarına hitap edecek yeni sitenin temellerini attı.
Yeni yılda mega projeler
Merkezin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoyla çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinden BÜSEM’i birbirine bağlayacak yeni yolların yapımını sürdürürken projede 24 kilometrelik yol çalışmasını tamamlandı. 1.8 milyon metreküp dolgu ve 500 bin metreküp yarma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Gaziaray’da gerçekleşen çalışmaları ve tünelleri ziyaret eden protokol bilgi aldı, son durumu değerlendirdi. Milletvekilleri Gaziray'ı bir vizyon projesi olarak değerlendirdi.
"Gaziray Türkiye'nin çılgın projelerinden biri"
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, “Yatırımları gördüğümüzde sanki Türkiye’nin büyük şantiyelerinden birisindeyiz gibi inanılmaz projelere imza atılmış. Bugün Gaziray’ı görünce Türkiye’nin çılgın projelerinden biri ama Gaziantep’te çılgın bir şehir. Bütün büyük projelere imza atmış, kendi için değil bölge toplumları içinde var olan bir şehir. Gaziantep vizyon, gelecek, hayaller şehri ve en güzel hayallerini de projeye dönüştürüyor. Bu projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyor kutluyorum” dedi.
"Attığı adımlarla sektörleri çağdar ve modern alanlara kavuşturuyor"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer inceleme sonrası yaptığı açıklamada Gazi şehrin sağına rağmen büyümeye devam ettiğini aktararak, “Kendi ekosistemini kendi içinde oluşturan bir şehir. Büyükşehir Belediyesi’nin attığı adımlarla kentteki bütün sektörler yeni bir alana kavuşuyor çağdaş ve modern. Kendi sistemini kendi harekete geçirerek büyüyor. Bugün gezilen projelerde binlerce işçi çalışıyor. Merkez bittikten sonra çeşitli iş grupları çalışacak. Şehrin her tarafı şantiye. Her alanda çok önemli gelişmeler var. Dikkat çeken Gaziantep yeni noktaya gelecek” şeklinde konuştu.
"Çok titiz bir çalışma yapılmış"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise yaptığı açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yeni bir iş sahası olan BÜSEM bu bölgede yapılıyor. İnanılmaz bir hizmet. Çok büyük çalışma ve emekler verilmiş. Büyükşehir çok titiz çalışma göstermiş. Önümüzdeki 3040 yılı planlayan bir çalışma” dedi.
"Büyüyen ve gelişen Gaziantep önemli bir üst olacak"
Gaziantep sanayisi ve ticaretiyle büyüdüğüne dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Bir üretim merkezi. Pandemide de gerek gıda sektöründe gerek sağlık sektöründe üretimiyle Dünya ve Türkiye’de gerçekten önemli bir vazifeyi üstlendi. GATEM’in kat kat büyük bir ticaret merkezi oluşuyor. Büyüyen ve gelişen Gaziantep gelecekte çok önemli bir üst olacak” ifadelerini kullandı.
"BÜSEM Gaziantep'in ne kadar büyüdüğünü gösteriyor"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, projenin detaylandırmasını överek, “BÜSEM Gaziantep’in ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Bu yıl ihracatta rekor kırdık. Bunu besleyen bu bölgeler. GATEM’den daha büyük bir tesis yapılıyor” ifadelerine yer verdi.
"Çok hızlı hareket ediliyor"
Projeleri inceleme fırsatı bulduklarını söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Projeler özenle hazırlandı. Arazi eğimli ama büyük işler başarılıyor. Bir arada projelendirme, detaylandırma ve uygulanma yapılması hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Burada çok hızlı hareket ediliyor” ifadelerini kullandı.
"Şehir bir şantiye"
Proje çalışmalarının yerinde görmenin avantaj olduğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise, "Burada çeşitli meslek kolları taşınmış olacak. Pandemi ortamında da şehirde faaliyet devam ediyor. Şehir bir şantiye. En kısa zamanda bittiğini görürüz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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