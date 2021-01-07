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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanlış doz ilaç kullanımını önleyen buluş ‘uluslararası patent’ aldı

İHA

Yanlış doz ilaç kullanımını önleyen buluş ‘uluslararası patent’ aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semra Çelikli ve Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Sorumlusu Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı tarafından birlikte geliştirilen “Görsel İlaç Taşıma Kutusu” uluslararası patent olarak kabul görerek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına tescillendi.

Proje ekibi tarafından geliştirilen buluşa ait Görsel İlaç Taşıma Kutusu patent başvurusu 28 Aralık 2020 tarihinde kabul edildi. Okuryazar olmayan ve özellikle yaşlı bireylerin eksik ya da aşırı doz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla tasarlanan “Görsel İlaç Taşıma Kutusu”, insanların düzenli kullandıkları ilaçların günlük takibini sağlayabiliyor.
Görsel ilaç taşıma kutusunun avantajları
Uluslararası patenti alınan buluşun, günün belirli zaman dilimlerinde alınan ilaçların muhafaza edildiği ilaç kutularıyla ilgili olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Semra Çelikli, “Bugüne kadar üretilen ilaç taşıma kutuları farklı boy ve modellerde olmasına rağmen genel olarak ilaçların sağlıklı ve olması gereken şekilde alınmasına kolaylık sağlayacak niteliğe uygun değildir. Görsel ilaç taşıma kutuları; ilaçların alınışları sırasında yalnızca sabah, öğle, akşam, gece parametrelerinden çok ilaçların alınıp alınmadığının belirlenmesini, doğru zaman diliminde ilacın alınıp alınmadığını ve hangi ilacı aldığının tespitini sağlama yönündeki ihtiyaçları karşılarken, hasta isimlerinin yazılı olması yanlış doz ve ilaç alımını önlemesini sağlayacaktır” dedi.
Piyasadaki ilaç taşıma kutuları ile arasındaki fark
Öğr. Görevlisi Mehtap Buğdaycı ise Görsel İlaç Taşıma Kutusunun, piyasadaki diğer ilaç taşıma kutularından temel farkını açıkladı. Proje detaylarına değinen Buğdaycı, “Birbirine geçirmeli raylı sistem özelliğinde yapılmış kutulara konulan ilaçların, görsel olarak adının ve dozunun yazdığı ilaç kutusunun resminin bulunduğu değiştirilebilir özelliğe sahip kapaktaki ilaç görseli ile farklı renklerde olan birleşme özelliğine sahip kutularla, yanlış ilaç alımı engellenebilmektedir. Değiştirilebilir özelliğe sahip kapaktaki ilaç görseli birleşme özelliğine sahip her bir ilaç kutusunun kullanım işlevini de artırmaktadır. Ray sistemli olması ise birden fazla ilaç kullanan hastalar için kullanım işlevini arttırmakta ve tek parça halinde taşıma kolaylığını sağlamaktadır” diye konuştu.

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