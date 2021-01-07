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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'nin altyapısına 150 milyon liralık yatırım

İHA

İslahiye'nin altyapısına 150 milyon liralık yatırım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye İlçesi’ne yapılan 150 milyon TL’lik altyapı yatırımlarıyla sorunların bittiğini belirterek, ilçe için artık yükselen değerin “Kültürel Belediyecilik” olduğunu belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 20 bin tabletin dağıtımına İslahiye İlçesi’nde devam etti. İslahiye Farabi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer’in de katıldığı dağıtım töreni sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçenin altyapısına 150 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyledi. İlçenin altyapı sorunun bitirdiklerini aktaran Başkan Fatma Şahin, “İslahiye’de artık kültürel belediyecilik de yükselen bir değerdir” diyerek başta Yesemek Açık Hava Müzesi olmak üzere birçok değerinin tanıtılacağını, büyük bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.
Bölgeye yapılan yatırımlarla cazibe merkezi olması beklenirken arazilerinin sulanması için önem arz eden Kılavuzlu Barajı’nın için çalışmaların sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Mutfağı’nın birçok özel lezzetinin yetiştiği topraklar için 24 farklı faaliyetle 4 bin 227 İslahiye çiftçisine hizmet götürüldü. Öte yandan verimin arttırılması ve çeşitliliğin korunması için destekler sürdürülürken, eğitim faaliyetleri devam ediyor.
"İslahiye ekonomisiyle tam bir cazibe merkezi"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, konuyla ilgili yaptığı konuşmada ilçe ekonomisinin önemini vurgulayarak, “Yesemek ile ilgili yapılan yatırımlarla UNESCO Geçici Miras Listesi’nde ki tanıtımıyla büyük destek getiriyor. Ama en önemlisi ilçe ekonomisi. Bu söylediğim şey tarıma dayalı sulanabilir arazi, gıdanın üretilmesi, üretilen gıda için sanayi altyapısı ve bunu liman şehrine dönüştüren İslahiye. Tam bir cazibe merkezi ve kutup yıldızı oluyor. Şuna inanıyorum Ankara’da elimiz güçlü, başımızda valimiz koordine ediyor. Bize düşen ne ise ekiplerle bu gücü koordine ediyoruz. Dalga dalga bu güzellik bütün Gaziantep’e ve bölgeye yayılıyor” dedi.
"Cumhurbaşkanının desteği ile sorunlar çözülüyor"
Gaziantep Valisi Davut Gül, konuşmasında eksik kalan sorunların teker teker yapıldığını söyleyerek, “Düzbağ Projesi Açılışı’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’e bir sözü vardı. Özetle ‘Gaziantep’in her projesinin arkasındayım yanındayım’ diyor. Bugün Kılavuzlu Barajı için önemli olan bu. Gaziantep’in sorunları teker teker Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çözülüyor. Eksik kalanlar adım adım yapılacak” ifadelerine yer verdi.
"İslahiye'yi Gaziantep modeli parlattı"
Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ise İslahiye’nin her alanda parlayan bir yıldız olduğunu aktararak, “Bir taraftan çok geniş üretim alanı olan tarımsal ürünleri, diğer taraftan sulama üniteleriyle ki Kılavuzlu Barajı en önemlisi. Amanos Tüneli, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci etabının hayata geçmesi ve bütün bunlarla hayal ettiğimizde önümüzdeki 510 yıl içerisinde İslahiye bambaşka bir hale gelecek. Burada parlayan yıldızın arkasında vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın emeği çok büyük. Bu yıldızı Gaziantep Modeli ile parlattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
"İslahiye sürükleyici ilk vagon"
İslahiye’nin birçok alanda olumlu hızla ilerlediğinin altını çizen Gaziantep AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Yolların kısaltılması ve denizlere açılmasıyla sanayisinin önünün açılması çok önemli. Öğrencilerimizin eğitimi ve ekonominin desteklenmesi çok önemli ama en önemlisi Kılavuz Barajı. İslahiye Gaziantepimizin sürükleyici ilk vagonu” dedi.
"İlerleme ve yatırımlar devam edecek"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise, “Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanya için buradayız. İslahiye büyük bir potansiyeli olan bir ilçe. Gelişmeye devam ediyor ve dinamik bir ilçe yapısında. İslahiye’de Organize Sanayi Bölgesi’nin ilerlemesi ve diğer devlet yatırımları gelmeye devam edecek" diye konuştu.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ’ne Kılavuzlu Barajı için teşekkür etti. İlçenin tarımda sulama ve konut ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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