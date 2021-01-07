Genç Yedibaşak'tan online kısa film tahlil yarışması

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin gençlik kolu Genç Yedi Başak, Youtube kanalı üzerinden online kısa film tahlil yarışması düzenledi.

Yarışmadaki amaçlarının Roma ile Saraybosna'da yaşanan hayatın arasındaki farkı göstermek olduğunu belirten Genç Yedi Başak Başkanı Ahmet Toprak, "Katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

Yurtiçi ve yurtdışında insani yardım alanında etkili projeler yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin gençlik kolu olan Genç Yedi Başak online kısa film tahlil yarışması düzenledi. Yarışma kapsamında 10 dakika adlı Bosna Hersek Savaşı'nı anlatan kısa film izleyicilere sunuldu. Youtube kanalında yapılan yarışma 250’den fazla izleyicinin katılımıyla gerçekleşti. İzleyicilere 10 dakikada Bosna Hersek Savaşı ve Roma’daki bir turistin neler yaşadığını anlatan film izletildi. İzlenen filmin ardından Gençlik kolları Başkanı Ahmet Toprak’ın sunumuyla 10 sorudan oluşan yarışmaya geçildi. Yarışmada dereceye giren 3 yarışmacıya 3 ayrı ülkede kutsal emanetlerimiz olan yetim çocuklara kıyafet giydirme yapılacak ve görselleri yarışmada dereceye giren yarışmacılara ulaştırılacak. Ayrıca isime özel ajanda, kalem, kupa bardak hediye edildi.

"Roma ve Saraybosna'da yaşanan hayatların farkını gösterdik"

Kısa film yarışması hakkında konuşan Genç Yedi Başak Başkanı Ahmet Toprak, '' Yarışmada katılımcılara kısa film izletilerek Bosna Savaşı sırasında Avrupa'nın birbirine yakın iki noktası olan Roma ve Saraybosna'da yaşanan hayatların ne kadar farklı olduğunu anlatmak ve bir tarafta insanlar hayatta kalma mücadelesi verirken yaşadıklarını ve bir çocuğun 10 dakikada yetimliğini, diğer tarafta insanların kendi hayatlarına olağan bir şekilde devam ettiklerini yarışmacıların empati yaparak hissetmelerini sağlamaya çalıştık. Katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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