İş yerinden cep telefonu çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ev ve iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-01-07 16:29:24
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