Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te polis ekiplerince 1 iş yeri ve 3 depoya yapılan eş zamanlı baskında, 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı ile 844 bin 970 adet işlenmiş sigara kağıdı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan 1 iş yeri ve 3 depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda; 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 ebatlama makinesi, 1 rulo kağıt asma aparatı, 2 kağıt kesme makinesi, 3 tel sarım makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-01-07 21:31:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.