Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı

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Mustafa KANLI/ GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te polis ekiplerince 1 iş yeri ve 3 depoya yapılan eş zamanlı baskında, 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı ile 844 bin 970 adet işlenmiş sigara kağıdı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan 1 iş yeri ve 3 depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda; 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 ebatlama makinesi, 1 rulo kağıt asma aparatı, 2 kağıt kesme makinesi, 3 tel sarım makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-01-07 21:31:51



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