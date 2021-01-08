Korona virüs denetimlerinde 413 kişiye ceza

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Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan 413 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 413 kişiye ceza kesti. Karantina hükümlerine aykırı davranan 4 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 296 kişiye, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 113 şahsa idari yaptırım uyguladı.

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