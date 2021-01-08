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Korona virüs denetimlerinde 413 kişiye ceza

İHA

Korona virüs denetimlerinde 413 kişiye ceza

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan 413 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 413 kişiye ceza kesti. Karantina hükümlerine aykırı davranan 4 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 296 kişiye, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 113 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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