Tablet hırsızları yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda 5 çalıntı tablet ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cengiz Topel mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 çalıntı tablet, 2 ses sistemi, 5 kamera, 3 matkap ve çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.