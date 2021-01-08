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Gaziantep’te zeytin ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yabancı uyruklu Ahmet Şerif (64) 3 metre yükseklikteki zeytin ağacından düştü. Yerde hareketsiz halde yatan Şerif’i görenler durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Şerif’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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