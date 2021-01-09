Gaziantep’te, kısıtlama sessizliği Risk haritasında kırmızıdan yeşile dönen şehirde kurallara uyulmaya devam ediliyor

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta için 21.00 ile 05.00 arası hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Güneydoğu’nun gözde kenti Gaziantep’i bir kes daha sessizliğe büründü.

Alınan tedbirlerle son bir ayda risk haritasında kırmızıdan yeşile dönmeyi başaran kentte kısıtlamadan muaf olanlar haricinde vatandaşlar kurallara uydu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin dolup taşan cadde ve sokakları boş kaldı.

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