Televizyon hırsızı tutuklandı

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Gaziantep’te, farklı tarihlerde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheli ilk önce kameralara sonra polislere yakalandı.

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına yakalan 3 şüpheliden birinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu gözaltına alının şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

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